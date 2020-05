Balata: "Se riparte la Serie A può ripartire anche la Serie B. Vorremmo ricominciare il 20 giugno"

In un'intervista a Retesport, il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato dei piani di ripartenza della lega cadetta. La fase 2 non può coinvolgere solamente la Serie A.

"Non vedo e non capisco come sia possibile ipotizzare una ripresa della Serie A e non invece quella della Serie B". Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, ha espresso la sua visione riguardo la ripartenza del calcio italiano. Il nesso è molto semplice: perchè la Serie A sì e noi no? Intervistato da Retesport, il presidente si è mostrato rispettoso delle decisioni provenienti dalla FIGC e del CTS:

Stiamo risolvendo il problema dei tamponi, abbiamo strutture privatistiche convenzionate in tutta Italia per sostenere i tamponi con la frequenza imposta dal protocollo attuale. Con una ripartenza fissata intorno al 20 giugno potremmo avere anche una ulteriore possibilità di revisione dei protocolli. Il Governo sta monitorando la situazione e vedremo quali saranno le loro decisioni. Noi abbiamo avuto un atteggiamento di massimo rispetto nei confronti delle Istituzioni che hanno la responsabilità di tutelare la salute dei cittadini. Ma con la Fase 2 siamo in un momento migliore, speriamo e contiamo che nei prossimi giorni ci siano delle condizioni ancora migliori per ritornare a giocare.

Sempre riguardo i progetti di ripartenza della Serie B, Balata afferma:

Ho precisato più volte, non urlando e strillando come altri, che la linea della Serie B è coerente, chiara e unitaria: dobbiamo fare di tutto, ovviamente quando ci diranno che le condizioni lo consentiranno, per far riprendere il campionato e farlo terminare sul campo. Nell'ultima assemblea abbiamo deciso una data di ripartenza che ho comunicato anche al Consiglio Federale: il 20 giugno. Attendiamo l'incontro di domani, con la speranza che la curva dei contagi stia evolvendo in termini positivi. Sarebbe bello rivedere le squadre in campo.

