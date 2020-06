Benevento: festa rimandata dallo 0-0 di Empoli e dalla tripletta di Galabinov, che lancia lo Spezia

Il Benevento di Filippo Inzaghi non va oltre lo 0-0 al "Castellani" contro l'Empoli e, nella 30a giornata di Serie B, devono rimandare la festa promozione nonostante la sconfitta interna del Frosinone, 0-2 contro il Cittadella. E questo anche a causa della tripletta di Andrey Galabinov, che schianta 3-1 il Chievo al "Bentegodi" e lancia lo Spezia a -1 dal secondo posta. In coda vincono tutte.

I risultati della 30a giornata

Trapani-Pordenone 3-0 [34' Coulibaly (T), 58' e 62' Pettinari (T)]

Chievo-Spezia 1-3 [60' Segre (C), 72', 76' rig. e 87' Galabinov (S)]

Cremonese-Cosenza 0-2 [25' Rivière (Co), 48' Baez (Co)]

Empoli-Benevento 0-0

Frosinone-Cittadella 0-2 [41' rig. Iori (C), 51' Luppi (C)]

Juve Stabia-Livorno 2-3 [21' Calò (J), 59' Agazzi (L), 60' Marras (L), 86' Cissé (J), 94' Boben (L)]

Perugia-Crotone 0-0

Pisa-Pescara 2-1 [15' Belli (Pi), 89' Clemenza (Pe), 96' Soddimo (Pi)]

Venezia-Ascoli 2-1 [8' Aramu (V), 24' Scamacca (A), 66' Firenze (V)]

Virtus Entella-Salernitana 1-0 [50' Mazzitelli (V)]

La classifica dopo la 30a giornata

Match of the day: Juve Stabia-Livorno 2-3

Il Livorno espugna il "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia e tiene vive le speranze di una disperata salvezza. Passano, tuttavia, i padroni di casa, al 21' con Giacomo Calò: suo il destro a giro ben appostato su calcio di punizione, che attraversa l'area senza incontrare deviazioni prima di insaccarsi sul palo più lontano. Poi, micidiale uno-due labronico al quarto d'ora della ripresa: prima, un destro a giro ben angolato di Agazzi al 59' e, meno di 60" dopo, il diagonale scivolato di Marras su suggerimento di Del Prato. Arrivano quindi due rossi, uno per parte, comminati a Germoni per i padroni di casa e Porcino per gli ospiti. All'86, allora, la Juve Stabia si porta sul 2-2 con lo stacco sul primo palo di Cissé sul solito traversone dalla destra di Calò. Al 94', però, il Livorno vince la partita: sugli sviluppi di una palla messa in mezzo di esterno destro - dalla mancina - di Luci, lo sloveno Matija Boben, angola bene la ribattuta a rete per il 2-3 definitivo. La formazione di Antonio Filippini si porta a 21 punti: il quartultimo posto, tuttavia, dista ancora 11 lunghezze.

Top: Spezia

Lo Spezia non solo rimanda la festa del Benevento, ma grazie alla vittoria in rimonta al "Bentegodi" contro il Chievo, si porta al terzo posto al terzo posto a 50 punti, a un solo mattoncino dal Crotone secondo, bloccato sullo 0-0 dal Perugia di Serse Cosmi. Grande protagonista del match, l'esperto attaccante bulgaro Andrey Galabinov il quale, dopo il momentaneo vantaggio clivense di Jacopo Segre, al 72' sfiora di testa sottoporta - in offside non ravvisato - la palla proveniente dalla sinistra (su punizione) da Bartolomei, poi, 4' dopo, insacca dal dischetto su rigore assegnato per un presunto (e dubbio) intervento falloso di Segre su Mora; infine, all'87', entra prepotentemente in area e insacca con un destro rasoterra altrettanto veemente.

Flop: Frosinone

Dal terzo al quinto posto in una sola serata. Il Frosinone di Alessandro Nesta perde 2-0 allo "Stirpe" contro il Cittadella e, al tempo stesso, due posizioni di classifica. I veneti, come al solito letali in trasferta, passano in vantaggio al 41' con capitan Iori su calcio di rigore. Poi, a inizio ripresa, al 51', arriva il raddoppio di Davide Luppi, bravo a insaccare di testa su assist dalla sinistra di Amedeo Benedetti. La formazione Venturato, così, scavalca proprio i ciociari di una lunghezza e si attesta al quarto posto a 49 punti.

Il consiglio per gli acquisti: Mamadou Coulibaly (Trapani)

Classe 1999, scoperta da Zdenek Zeman a Pescara, che alla soglia dei 18 anni lo lanciò in Serie A dopo il duro passato di profugo, la favola del centrocampista senegalese ha vissuto una fase di relativo stallo, in considerazione del fatto che, all'epoca, si parlava di lui in qualità di predestinato. Dopo essere passato all'Udinese nell'estate del 2018, i prestiti al Carpi e alla Virtus Entella e, lo scorso gennaio, al Trapani, in cui si è subito ambientato sotto la guida di mister Fabrizio Castori. Al 34' della sfida al Pordenone, il suo inserimento dalle retrovie sul cross rasoterra di Filip Piszczek dalla sinistra: sinistro sotto la traversa e gara stappata. Quindi, nella ripresa, la doppietta di Stefano Pettinari a fissare il punteggio sul 3-0 a tenere accesa la fiammella delle speranze-salvezza per i granata siciliani del "Provinciale".

Il momento social

