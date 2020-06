Calcio, FIGC: penalizzazioni per Trapani, Catania, Casertana e Siena

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, nella seduta odierna presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi. Lo comunica la FIGC.

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, nella seduta odierna presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi. Lo comunica la FIGC. Nel dettaglio, un punto di penalizzazione per il Trapani (Serie B), due per Casertana e Catania, uno per la Robur Siena (Serie C). Le penalizzazioni sono da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

