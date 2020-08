Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

"L’Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al tecnico vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutta la società azzurra e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale". Con questo comunicato, le strade di Empoli e mister Pasquale Marino si separano ufficialmente. L'allenatore siciliano, con ogni probabilità, andrà ad allenare la SPAL neoretrocessa in Serie B.

Calcio Serie B, Monza: ufficiale l'arrivo di bomber Maric, capocannoniere in Croazia DA 2 ORE

Play Icon WATCH Galliani: "Vogliamo il Monza in Serie A, senza pazzie ma faremo il necessario" 00:03:11

Calcio Hellas Verona, ufficiale: il direttore sportivo Tony D'Amico rinnova fino al 2023 DA 2 ORE