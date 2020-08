Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Monza scatenato. Il duo Silvio Berlusconi-Adriano Galliani ha messo sotto contratto anche il terzino del Lecce Giulio Donati, subito dopo l'ufficializzazione del capocannoniere del campionato croato Mirko Maric. Il prossimo colpo dovrebbe essere il centrocampista del Parma Antonino Barillà. Ecco il comunicato ufficiale del club brianzolo, neopromosso in B e che punta alla promozione diretta e immediata in Serie A: "Dopo i colpi a centrocampo e in attacco, il Monza accoglie un grande rinforzo anche in difesa: ecco Giulio Donati, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2023. Nato il 5 febbraio 1990 a Pietrasanta (Lucca), il terzino toscano ha giocato due stagioni nella Primavera dell’Inter, prima di debuttare in serie A a 20 anni col Lecce. Poi le esperienze in B con Padova e Grosseto, e l’avventura in Germania: dall’estate 2013 al gennaio 2016 nel Bayer Leverkusen con 67 presenze, comprese le 15 con un gol in Champions League e dal 2016 al Mainz, con 88 partite tra cui 4 in Europa League. Vanta anche 26 presenze con la Nazionale Under 21. Nel gennaio scorso è tornato a giocare in serie A con la maglia del Lecce, di cui è stato una colonna della difesa, con 20 presenze e un gol".

