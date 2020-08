Ciano-Novakovich e Nesta sogna la Serie A! Spezia-Frosinone sarà la finale playoff

Urrà del Frosinone che vince in "casa" del Pordenone 2-0 e conquista l'ultimo il pass per la finale promozione dove troverà lo Spezia. Appuntamento domenica 16 agosto per la gara d'andata a Frosinone, ritorno giovedì 20 agosto il ritorno a La Spezia.

Dopo lo Spezia, definita anche la seconda finalista dei playoff promozione di Serie B. Anche il Frosinone di Alessandro Nesta ha saputo rimontare al ritorno, vincendo il match al Nereo Rocco di Trieste contro il Pordenone per 2-0. È già la seconda rimonta per i ciociari in questi playoff dopo quanto fatto con il Cittadella ai quarti di finale.

Cronaca

Grande primo tempo del Frosinone che parte subito bene e trova il gol con Ciano prima e Novakovich poi, il tutto in 11 minuti. Bocalon cerca di rimettere in partita i friulani, ma non trova il gol per dimezzare lo svantaggio. Nella ripresa gli animi si scaldano e il gioco si spezzetta, tutto a favore del Frosinone che fa passare il tempo. Nel finale è forcing della squadra di Tesser, ma è il Frosinone a trionfare regalandosi un posto in finale.

