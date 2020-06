Galliani: "La promozione in B è il 30° trofeo di Berlusconi. Monza, l'obiettivo è la Serie A"

Il giorno successivo l'ufficialità della promozione in Serie B, Adriano Galliani ribadisce: "Il Monza vuole andare in Serie A". L'amministratore delegato del club brianteo fa seguito alle parole di Silvio Berlusconi e conferma quelli che sono gli obiettivi della società.

Dopo Berlusconi, anche Galliani lo ribadisce. Il Monza punta alla Serie A e anche di farlo in tempi brevi, ma con un budget ragionevole. Il progetto è comunque quello, la Serie B è solo un passaggio...

Serie B È festa per Monza, Vicenza e Reggina: ufficiale il ritorno in Serie B. Palermo promosso in Lega Pro IERI A 15:15

È inutile nascondersi, vogliamo portare il Monza in Serie A. Ora arriva il difficile, ma le premesse per centrare l'obiettivo ci sono tutte. Crediamo di avere il know-how giusto per farlo. Non sarà una Champions o uno Scudetto, ma questa promozione è il 30° trofeo nel calcio di Silvio Berlusconi, pensiamo di avere le capacità. Credo che questa città debba essere grata allo sforzo economico del Presidente Berlusconi, è diventato monzese e ha voluto fare qualcosa di importante per Monza. [Adriano Galliani a Sky Sport]

Barberis primo acquisto

L'obiettivo ora è costruire una squadra di vertice, abbiamo iniziato a parlare di mercato e abbiamo già depositato il contratto preliminare per l'acquisto di Barberis del Crotone. Budget? Sarà per andare in Serie A, non facendo pazzie, ma il necessario. La Serie B ripartirà o il 19 o il 26 settembre, lavoreremo già dal 1° luglio per essere pronti

Se abbiamo pensato a Balotelli?

Gli voglio bene, ma assolutamente no

Come è nata l'idea di comprare il Monza?

In una delle nostre solite colazioni dissi a Berlusconi che la famiglia Colombo stava vendendo il Monza. Il Presidente chiese ai presenti cosa ne pensavano, io non dissi nulla, tutti erano entusiasti e Berlusconi mi di disse vai e fai, mi sono fiondato da Colombo e prima di sera avevo comprato il club per conto di Berlusconi. La nostra continua a essere un'operazione romantica, vogliamo provare la terza provincia della Lombardia in A, tra l'altro è l'unica a non esserci mai stata e vogliamo dare questa gioia alla città dove io sono nato

