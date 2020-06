Giocatore del Venezia positivo al Covid: scatta il protocollo, squadra in isolamento fiduciario

Nei test eseguiti lo scorso venerdì 12 giugno, tra giocatori, staff tecnico e staff medico del Venezia, è emerso un giocatore positivo al Covid-19. Dopo il responso arrivato in mattinata, i giocatori sono in isolamento fiduciario tanto che non hanno partecipato alla sessione di allenamento che era prevista per oggi. Ora nuovo tampone per scongiurare altri contagi.

Ripartenza? Si può fare tutto più complicato con la positività al Covid di un giocatore del Venezia. A rivelarlo è stato lo stesso club con un comunicato ufficiale, non specificando però l'atleta risultato positivo dal test al tampone effettuato lo scorso 12 giugno. Ora tutta la squadra è finita in isolamento fiduciario in attesa dei test effettuati quest'oggi per scongiurare altri contagi.

Se non altro è un modo per testare il protocollo stilato ormai qualche settimana fa dalla FIGC e approvato dal Comitato Tecnico scientifico. Se a Venezia dovesse risolversi tutto, considerando che il Veneto è stata una delle Regioni più coinvolte, si potrà dire che il protocollo funziona, con il tema della quarantena di tutta la squadra che resta di attualità.

Si resta dunque in attesa, con la speranza che i tamponi che arriveranno non segnalino nuove positività.

