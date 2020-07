Juventus Under 23-Ternana - Finale Coppa Italia Serie C 2019-2020 - Getty Images

La squadra di Pecchia si arrende ai quarti con un pareggio incredibile per 2-2 contro la Carrarese. I bianconeri, infatti, rimontano proprio al 90' con una doppietta di Vrioni, ma passa la squadra toscana grazie ad un miglior piazzamento in classifica. Bari-Carrarese e Reggio Audace-Novara saranno le semifinali (in programma venerdì 17).

Si spegne il sogno della Juventus Under 23 che, dopo aver conquistato la Coppa Italia di Serie C, sperava anche di raggiungere - al secondo anno di esperienza - la promozione alla Serie B. La squadra di Fabio Pecchia però si è dovuta arrendere alla Carrarese: toscani avanti 2-0, Vrioni li riprende con una doppietta, ma passa la Carrarese grazie ad un miglior piazzamento in classifica. Avanti in semifinale playoff anche il Bari, il Novara e la Reggio Audace.

I quarti di finale

Serie B Andrea Pirlo ci ripensa: sarà lui ad allenare l'Under 23 della Juventus nella stagione 2020-21 29/06/2020 A 22:38

-Reggio Audace-Potenza 0-0

-Bari-Ternana 1-1 (30' rig. Antenucci; 72' Vantaggiato)

-Carrarese-Juventus Under 23 2-2 (17' Valente, 43' Infantino; 75' e 90' Vrioni)

-Carpi-Novara 1-2 (9' Pinzauti, 40' Sbraga; 90' Vano)

in grassetto le squadre qualificate

Dopo aver battuto il Padova, la Juventus Under 23 sognava il colpaccio, ma la Carrarese ha ottenuto il pass per le semifinali dei playoff promozione alla Serie B. Avanti proprio i toscani con Valente al 17', poi Infantino raddoppia nel finale di primo tempo. Pecchia prova a ribaltare tutto con gli ingressi di Brunori e Vrioni ed è proprio il classe '98, di origine albanese, a raggiungere l'insperato pareggio con due gol, al 75' e al 90'. 2-2 incredibile, ma passa la Carrarese grazie ad un miglior piazzamento in classifica. Ad affrontare i toscani ci sarà il Bari che ha pareggiato in casa contro la Ternana, con Antonucci ad aprire su rigore (dubbio) e Vantaggiato a firmare l'inutile pareggio perché anche i pugliesi vanno avanti grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare.

Così succede anche in Reggio Audace-Potenza, con le due squadre bloccate sullo 0-0 al Mapei Stadium. Ora gli emiliani affronteranno il Novara che ha sbancato Carpi grazie ai gol di Pinzati e Sbraga: finisce 2-1, con gol finale di Vano.

Il programma

-venerdì 17 luglio, Reggio Audace-Novara al Mapei Stadium di Reggio Emilia

-venerdì 17 luglio, Bari-Carrarese allo stadio San Nicola di Bari

Play Icon WATCH Nostalgia Italia: la notte da urlo di Pirlo contro il Ghana, il primo passo verso Berlino 00:01:14

Coppa Italia La Juventus Under 23 vince il suo primo trofeo: Ternana ko 2-1, è Coppa Italia Serie C 27/06/2020 A 21:17