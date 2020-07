Dal Mapei Stadium arriva la quarta promossa in Serie B: è la Reggio Audace che in finale playoff batte il Bari di De Laurentiis per 1-0 grazie al gol di Kargbo e torna nella serie cadetta, categoria inseguita dal lontano 1999.

Al Mapei Stadium basta un gol per coronare una vera impresa sportiva: la Reggio Audace vince la finale playoff grazie alla rete di Kargbo, attaccante classe ’99 di proprietà del Crotone, per stendere il Bari 1-0 e ottenere una storica promozione in Serie B dopo ben 21 anni di attesa.

Due squadre con un destino simile non potevano che incrociare le loro storie ultracentenarie in un preciso momento: la finale playoff del campionato di Serie C. Nell’estate del 2018, come per il Bari, la famiglia americana Piazza, proprietaria del club, dopo l’eliminazione ai quarti dei playoff decise di non iscriversi al campionato, non riuscendo a trovare nessun acquirente per la cessione della società. Si ripartì dalla Serie D, col titolo che passò dal sindaco al Reggio Audace di Luca Quintavalli che terminò il campionato al terzo posto, dietro a Pergolettese e Modena, ma beneficiando, lo scorso luglio, del ripescaggio a completamento organici, in Serie C. Adesso, dopo 21 anni dicevamo, il club emiliano ritorna in Serie B battendo una delle grandi favorite della vigilia alla promozione: il Bari della famiglia De Laurentiis.

Il Tabellino

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, A. Costa; Libutti (72’ Staiti), Rossi (72’ Lunetta), Varone ('86 Espeche), Favalli (65’ Kirwan); Radrezza; Zamparo (65’ Marchi), Kargbo. Allenatore Alvini

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, F. Costa; Maita (66’ Scavone), Schiavone (66’ Bianco), Hamlili (75’ Terrani); Laribi; Simeri (7’ Costantino) (75’ D’Ursi), Antenucci. Allenatore Vivarini

Arbitro: Paterna di Teramo

Gol: 5' st Kargbo (R)

Ammoniti: 34’ Rossi (R), 57’ Antenucci (B), 73’ Staiti (R)

Note: 57’ Annullato gol ad Antenucci (B) per fallo di mano

La Cronaca

La formazione di Massimiliano Alivini ha fatto prevalere il fattore campo sin dalle prime battute di gioco: i pali di Varone e Kargbo dopo 6 minuti gelano la difesa guidata da Frattali. Il Bari perde Simeri nei minuti iniziali e per tutto il corso della prima frazione subisce il gioco dei padroni di casa. Nella ripresa parte ancora forte la Reggio Audace: cinque giri di orologio e Kargbo sblocca il punteggio prendendo il tempo alla difesa pugliese con un colpo di testa che scavalca il portiere. Nel finale il Bari prova gli ultimi disperati assalti ma il risultato non si schioda dall’1-0.

