La Serie B non riparte? Caso Felicioli: seriamente a rischio Pordenone-Venezia

Con Felicioli in quarantena, il resto della squadra è in isolamento nonostante siano risultati tutti negativi i giocatori al tampone. Ora la decisione spetta alla Lega Serie B, che potrebbe quindi rinviare la partita. Il Dg del Venezia ha chiesto un rinvio di tutta la giornata.

Con la positività riscontrata di Gian Filippo Felicioli dello scorso lunedì 15 giugno, è fortemente a rischio la partita Pordenone-Venezia. Il resto della squadra lagunare è risultata tutta negativa ai due tamponi svolti (il quinto e il sesto ciclo), ma non è ancora certo che la partita del Nereo Rocco di Trieste si possa giocare. Il direttore generale del Venezia aveva chiesto, a questo punto, il rinvio dell'intero turno che partirà venerdì 19 giugno. Serve l'ok della Lega Serie B, ma sembra impossibile si riesca a giocare proprio perché lo stesso Venezia non si allenato in questi ultimi due giorni.

Serie B Giocatore del Venezia positivo al Covid: scatta il protocollo, squadra in isolamento fiduciario 15/06/2020 A 19:58

Viste le tempistiche giocare la partita non dovrebbe più essere considerata un’opzione valida. [Duncan Niederauer, presidente Venezia]

Siamo vicini a Felicioli e alla squadra. Il giocatore rimarrà in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni come previsto dalle linee guida in vigore, mentre il resto della squadra e lo staff sono stati messi in quarantena presso un hotel ad uso esclusivo anche se tutti negativi. Non possiamo nascondere di essere molto preoccupati perché ad oggi non abbiamo ricevuto una risposta chiara sui prossimi passi da intraprendere

"Difficile chiedere così ai giocatori del Venezia di prepararsi"

Chiedere ai ragazzi di prepararsi per una partita così importante in mezzo a tutta questa incertezza è molto difficile e per questo meritano il mio plauso personale per come stanno affrontando questa situazione anomala. Nonostante ciò, nell’interesse di tutti, il Venezia si rende disponibile a valutare delle soluzioni alternative purché rispettino i requisiti organizzativi, sanitari e tecnici imprescindibili per la disputa di qualsiasi partita di calcio

