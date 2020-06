La Serie B riparte il 17 giugno con Ascoli-Cremonese: calendario e date di playoff e playout

Si inizia con il recupero della 25esima giornata, poi la ripartenza del campionato nel weekend del 21 giugno. Previsti tre turni infrasettimanali, le partite si giocheranno in orari pre serali e serali. La finale di ritorno playoff si disputerà il 20 agosto.

Riparte la Serie A, riparte anche la Serie B. Il campionato cadetto riprenderà ufficialmente mercoledì 17 giugno, giorno della finale di Coppa Italia, con la sfida tra Ascoli e Cremonese, recupero della 25esima giornata. Il torneo proseguirà poi il weekend del 21 giugno con la 29esima giornata.

La Lega di B comunica che i turni infrasettimanali saranno tre, il 30 giugno, il 14 luglio e il 28 luglio, che l'ultima giornata di regular season sarà il primo agosto, l'inizio dei playoff il 4 agosto e la finale di ritorno il 20. Playout, infine, il 7 e il 14 agosto. Previsti orari pre serali e serali (dovrebbero essere le 18 e le 21), che saranno comunicati insieme alla programmazione gare delle prime giornate.

Inoltre, è arrivato il via libera, come richiesto dalla Federazione, alle cinque sostituzioni da distribuire in un massimo di tre momenti durante la gara.

Al momento dello stop il Benevento comandava la classifica con 69 punti, a +20 sul Crotone, secondo a 49, poi Frosinone, Pordenone, Spezia, Cittadella, Salernitana e Chievo, ottavo a 41 punti. In fondo terz'ultimo è il Trapani con 25 punti, poi Cosenza a 24 e Livorno a 18.

Playoff

La prima e la seconda classificata salgono direttamente in Serie A, la terza viene definita mediante la disputa di playoff, che si giocano se fra la terza e la quarta non ci sono più di 14 punti di distacco, fra le sei squadre arrivate in classifica dal 3° all’8° posto.

Turno preliminare

La gara è di sola andata fra la 6a e la 7a e fra la 5a e l’8a e prevede, in caso di parità dopo 90', la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

Semifinali

La 3a classificata gioca una gara di andata e ritorno, quest’ultima in casa, contro la vincente del match fra la 6a e la 7a. Idem fra la 4a e la vincente fra la 5a e l’8a. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica (non si disputano quindi i tempi supplementari).

Finale

Le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Playout

Sono retrocesse direttamente in Lega Pro le tre squadre ultime classificate, la quarta viene individuata da due gare, di andata e ritorno, fra la quartultima e la quintultima se non hanno più di quattro punti di distacco. In questo caso retrocede direttamente anche la quartultima classificata, senza la disputa dei playout. In caso di parità dopo i 180' il regolamento ricalca quello della finale playoff.

