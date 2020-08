Come riferisce iltempo.it, dopo la partita che la Salernitana ha perso in casa con lo Spezia, il presidente ha perso la testa con il tecnico in un ristorante dalle parti di Villa Borghese.

Sono i giorni di Claudio Lotito, irrefrenabile, sia che si parli della Lazio, sia dell'altra squadra che gestisce: la Salernitana. Come riferisce iltempo.it, dopo la partita che i campani hanno perso in casa con lo Spezia, pregiudicando la possibilità di giocare i playoff per salire in Serie A, Lotito al ristorante commenta la partita al telefono e parla delle scelte sbagliate di Gian Piero Ventura:

Sto pezzo di m***a, è una cosa guarda... Questo è matto! Ha tolto Akpa a centrocampo, ha rovinato tutto, sempre co sto Maistro...

Da ricordare che lo Spezia ha battuto 2-1 la Salernitana e Maistro è stato espulso per doppia ammonizione. La telefonata animata di Lotito è stata ripresa da un cliente presente al ristorante dalle parti di Villa Borghese.

Da ricordare che due estati fa il presidente laziale fu protagonista di un episodio simile: un tifoso dal balcone lo riprese con lo smartphone mentre urlava al telefono contro Simone Inzaghi, in quel caso parlando direttamente con l'allenatore. "Te stai sempre a lamentà!" gli disse. Stavolta con Ventura, l'ex ct della Nazionale che ha fallito clamorosamente la qualificazione al Mondiale 2018, Lotito è stato ancora più esplicito.

