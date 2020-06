Menez si presenta: "Avevo perso la passione per il calcio. Reggina? Vogliamo la Serie A"

Credit Foto From Official Website

Prime parole da giocatore della Reggina per Menez, che è arrivato in città per visitare il centro di allenamento e conoscere il nuovo tecnico Mimmo Toscano. L'ex giocatore di Roma e Milan vestirà la maglia n° 7.

Niente visita allo store per conoscere i nuovi tifosi, per evitare assembramenti, ma Ménez ha avuto comunque modo di visitare la città, il centro di allenamento della Reggina, e fare la conoscenza dei suoi nuovi colleghi di lavoro, a partire dal tecnico Mimmo Toscano. Sono arrivate anche le prime parole da giocatore amaranto, con Ménez che non si nasconde: c'è voglia di vincere il campionato e andare subito in Serie a.

Per due o tre anni avevo perso la passione per il calcio che ho sempre amato tanto, ma qui ho avvertito subito una sensazione positiva. Determinate sensazioni non si possono spiegare, il Presidente è una persona alla mano, lui ama il calcio e fa tutto in base alla grande passione. C'erano anche altre squadre, ma la Reggina è quella che mi ha voluto più di tutte. Da ieri mattina non ci siamo mai fermati, ma avrò tempo per vedere e visitare la città. Ho ricevuto tanti messaggi da parte dei tifosi e questo mi fa molto piacere, sarebbe stato bello festeggiare con tutti loro, ma ci sarà il tempo per farlo

Ma Menez si aspetta una Reggina competitiva?

A livello tecnico non posso chiedere nulla, dobbiamo ringraziare la società che ha portato la Reggina in B. Ora noi giocatori dobbiamo restare concentrati e lavorare per vincere il campionato e andare in Serie A. Non voglio nascondermi

Che numero di maglia avrà Menez?

Ringrazio Dimitrios Sounas per avermi lasciato il numero 7, al quale tengo parecchio

