Monza, Brocchi rinnova fino al 2022: "Ora puntiamo alla Serie A"

L'allenatore e il suo staff prolungano il contratto per altre due stagioni: "Cercheremo di portare il club dove nessuno è mai riuscito e dove merita".

Avanti con Cristian Brocchi. Il Monza annuncia che, "con la promozione in serie B, come da accordi preesistenti, l'allenatore e il suo staff hanno rinnovato il loro contratto fino al 2022". Oltre all'ex centrocampista del Milan, hanno firmato il prolungamento coi biancorossi l'allenatore in seconda Alessandro Lazzarini, il preparatore atletico Pietro Lietti, il collaboratore Ivan Robustelli, l'allenatore dei portieri Luca Righi e il match analyst Davide Farina. Queste le parole di Brocchi dopo la firma arrivata nel pomeriggio di domenica.

Dopo una grande annata e il primo obiettivo raggiunto, io e il mio staff siamo orgogliosi di aver rinnovato per due anni il contratto con una società importante come il Monza che cercheremo di portare dove nessuno è mai riuscito e dove merita.

