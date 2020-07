Niente Reggina per Mauro Zarate: l'ex di Inter e Lazio ha rinnovato col Boca Juniors

Dopo Ménez, la Reggina sognava in grande con la dirigenza che si era mossa per acquistare Mauro Zarate. L'ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina ha però rinnovato il contratto in essere con il Boca Juniors fino a giugno 2021, con opzione per altri 6 mesi.

Inizialmente le parti avevano rinviato il tutto all'estate, con Zarate però interessato dal ritorno in Italia dopo le esperienze in Serie A con Lazio, Inter e Fiorentina. L'argentino, però, ha accettato - successivamente - l'offerta di rinnovo del Boca Juniors, estendendo il suo contratto fino a giugno 2021 con opzione per ulteriori sei mesi.

In Serie A, Zarate ha collezionato 32 reti in 148 presenze, ma lo ricordano con maggior passione i tifosi biancocelesti grazie alle 34 reti in 126 presenze in tutte le competizioni.

