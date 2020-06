Si era detto pronto per allenare, ma non l'Under 23 della Juventus. Notizia delle ultime ore, però, l'ex giocatore di Milan, Inter e Juventus ha accettato proprio la panchina della seconda squadra bianconera che ha appena vinto la Coppa Italia di Serie C. Robero Baronio sarà il suo vice.

Lo aveva detto. Voleva fare l'allenatore e partire con un progetto serio. Tante volte era stato accostato alla Juventus Under 23, per fare la gavetta in Serie C, ma lo stesso Pirlo si era detto non interessato, volendo provare in un'altra piazza.

Alla fine ha ceduto al fascino della Vecchia Signora e, soprattutto, al progetto che ha la Juventus per la sua Seconda squadra. Seconda squadra che ha vinto proprio in questi giorni la Coppa Italia di Serie C dopo aver conquistato un posto nei playoff per la promozione in Serie B.

Sostituirà Fabio Pecchia alla guida della formazione bianconera in Serie C, e nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità secondo l'indiscrezione di Sky Sport. Ad accompagnare Andrea Pirlo, ci sarà Roberto Baronio nelle vesti di vice. L'ex giocatore di Lazio e Brescia è stato compagno di squadra Pirlo ai tempi della Reggina nella stagione 1999-2000 e nelle ultime due stagioni è stato allenatore della seconda squadra del Napoli, prima dell'esonero nel gennaio scorso dopo i cattivi risultati ottenuti in Youth League.

