Empoli e Salernitana , dunque, promosse direttamente in Serie A. Da giovedì13 maggio, quindi, spazio ai playoff promozione, che mettono in palio l'ultimo posto a disposizione per il salto nella massima categoria. Chi vi parteciperà? Dalla terza classificata all'ottava, ovvero:

3. Monza 64 punti

4. Lecce 62 punti

5. Venezia 59 punti

6. Cittadella 57 punti

7. Brescia 56 punti

8. Chievo 56 punti

Il regolamento

La terza e la quarta classificata, rispettivamente Monza e Lecce, entreranno in gioco nelle semifinali. Prima, spazio al turno preliminare, in cui la quinta classificata al termine della regular season (Venezia), sfiderà l'ottava (Chievo), mentre la sesta (Cittadella) sarà opposta alla settima (Brescia). Le due gare si disputeranno in casa delle migliori classificate. Niente ritorno, né rigori. Se, al termine dei 90' il risultato sarà di parità, si disputeranno i tempi supplementari. Se, al 120', il pari persisterà, si qualificherà in semifinale la squadra con la miglior posizione di graduatoria. Qui di seguito, il programma del primo turno:

CITTADELLA-BRESCIA - Giovedì 13 maggio 2021 ore 18

VENEZIA-CHIEVO - Giovedì 13 maggio 2021 ore 21

Il programma delle semifinali

Vincente di CITTADELLA-BRESCIA vs MONZA - Lunedì 17 maggio 2021 ore 18,30 e giovedì 20 maggio 2021 ore 20,45

Vincente di VENEZIA-CHIEVO vs LECCE - Lunedì 17 maggio 2021 ore 21,00 e giovedì 20 maggio 2021 ore 18,30

N.B. - Qui le gare saranno di andata e ritorno. Monza e Lecce disputeranno in casa le gare di ritorno. Niente supplementari: in caso di parità di gol al 90' della gara di ritorno, si qualifica alla finale la squadra meglio classificata. Stesso criterio per la doppia finale, in programma domenica 23 maggio alle 21.15 (in casa della peggior squadra classificata) e giovedì 27 maggio alle 21,30 (in casa della migliore squadra classificata). Tuttavia, nel caso in cui si sfideranno due squadre classificatesi - al termine della regular season - con identico punteggio, si procederà coi tempi supplementari e, nel caso, coi calci di rigore.

