Il Pordenone espugna lo "Stirpe" di Frosinone con una cannonata all'82' dell'ex Entella Tremolada nella seconda semifinale playoff di andata dopo il 2-0 rifilato dal Chievo allo Spezia allo stadio "Bentegodi". I ciociari di Nesta sentono la fatica della vittoria ai supplementari col Cittadella di quattro giorni prima e si fanno così sorprendere a domicilio dalla quarta forza del torneo cadetto.

Il tabellino

FROSINONE-PORDENONE 0-1

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti (84' Ardemagni), Ariaudo, Krajnc; Paganini (79' F. Zampano), Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Dionisi, Novakovich (52' Ciano). All.: Nesta.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, Gasbarro; Misuraca (89' Zammarini), Burrai, Pobega (79' Mazzocco); Gavazzi (79' Tremolada); Candellone (55' Bocalon), Ciurria (89' Pasa). All.: Tesser.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli.

Gol: 82' Tremolada (P).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Candellone, Pobega, Ciano.

La cronaca della partita

Primo tempo decisamente equilibrato, in cui la fase di studio si fa prolungata e rimanda le emozioni alla seconda frazione. Botta e riposta che fa sobbalzare i rispettivi tifosi davanti alla tv: al 66' una girata col destro di DIonisi trova la pronta risposta di Di Gregorio, mentre al 74', su perfetto traversone di Burrai, arriva il colpo di testa in tuffo di Bocalon. La palla è diretta all'angolino più lontano ma Bardi chiede la saracinesca con una respinta formidabile. Dopo le proteste ciociare all'80' per un presunto "mani" ospite sulla linea dell'area, non ravvisato dall'arbitro, né dal VAR, i friulani passano in vantaggio all'82', con Luca Tremolada, entrato appena 3' prima: appoggio di Burrai e bolide mancino sotto il sette da fuori area.

Il Frosinone, in pieno recupero, pareggia con Salvi in mischia ma la rete viene annullata per offside. Il ritorno, mercoledì 12 a Trieste: al Pordenone basterà non perdere con più di un gol di scarto, al 90' (non sono previsti tempi supplementari) per accedere alla finalissima per la Serie A.

