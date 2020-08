Lo Spezia raggiunge Benevento e Crotone in Serie A! Indolore la sconfitta col Frosinone di mister Sandro Nesta (gol di Rohden) in virtù del miglior piazzamento nella "Regular Season" dei liguri che centrano così la loro prima storica promozione nella massima serie.

Non è bastato al Frosinone di mister Sandro Nesta il (gran) gol di Rohden a infiammare il finale del ritorno dello spareggio playoff: in Serie A - per la prima, storica, volta - ci va infatti lo Spezia di mister Vincenzo Italiano in virtù del miglior piazzamento in campionato e dell'1-0 strappato in Ciociaria all'andata. Serata indimenticabile per gli "Aquilotti".

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 con il redivivo Simone Scuffet sugli scudi, nella ripresa la squadra di Nesta prova in tutti i modi a tornare in partita e dopo il gol d'interno destro a giro di Rohden assistito da gran colpo di tacco dell'infinito Ciano assedia l'area spezzina. Le "flipperate" prodotte nel finale non fruttano però il gol del 2-0 e al triplice fischio sono Galabinov, capitan Terzi e compagni a esultare. Picco in festa, Spezia in Serie A!

