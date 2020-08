Allo Stadio Adriatico il Pescara una partita che si era messa male all'inizio del primo tempo e va a prendersi la vittoria, avvicinandosi alla salvezza.

Il Pescara ribalta una partita iniziata male e ottiene la vittoria nella gara d’andata dei playout di Serie B: finisce 2-1 sul Perugia e i biancazzurri sono più vicini alla salvezza.

Allo Stadio Adriatico entrambe le squadre scendevano in campo col 4-3-3 e da subito per gli ospiti si mette in mostra Kouan, che più volte si presenta nell’area avversaria, senza però trovare lo specchio. Ci riesce soltanto al 40’: assist di Falzerano, allungo di Kouan e gol.

Il primo tempo si chiude dunque con gli ospiti in vantaggio, un gol preziosissimo in chiave ritorno.

I padroni di casa, però, nella ripresa tornano in campo con la voglia di riprendersi in mano la partita e al 58’ Galano trova il pareggio: su cross a centro area di Masciangelo, galano intercetta e devia in rete. Non è finita, perché gli umbri continuano a battagliare almeno per mantenere il pareggio, ma al 68’ arriva la rete del definitivo vantaggio: Falcinelli intercetta con un braccio in area un calcio d’angolo battuto dal Pescara e l’arbitro assegna il rigore; Maniero va sul dischetto e non sbaglia.

Il prossimo appuntamento sarà venerì 14 alle 21:00, con l’atto decisivo per la permanenza nella serie cadetta tra le due squadre.

