Al Benito Stirpe decide un'incursione al 21' dell'attaccante classe 1994. Giovedì il ritorno in Liguria all'Alberto Picco: Alessandro Nesta dovrà vincere con due gol di scarto

Emmanuel Gyasi avvicina lo Spezia alla prima storica Promozione in Serie A. Successo esterno pesante dei liguri allenati da Vincenzo Italiano che allo Stirpe superano il Frosinone per 1-0 nella gara di andata della finale playoff per il terzo e ultimo posto disponibile in serie A.

Decide una rete dell'attacante classe 1994 al 21' che raccoglie un passaggio di Maggiore, entra in area, difende il pallone e di potenza batte Bardi. Giovedì prossimo in programma la gara di ritorno. In caso di parità di gol e punti non sono previsti i supplementari. Se si dovesse verificare questa eventualità sarà promosso lo Spezia, che ha ottenuto un miglior piazzamento in classifica. Alla squadra di Nesta servono, dunque, due gol di scarto.

