Gli uomini di Aglietti partono fortissimo nella semifinale d'andata e segnano nei primi minuti con Djordjevic e Segre: martedì il ritorno in Liguria, chi passa va in finale playoff. Semper ancora decisivo con un altro rigore parato.

Dopo aver eliminato l'Empoli con un 1-1 maturato nei tempi supplementari, il Chievo supera lo Spezia nell'andata della semifinale dei playoff di Serie B. I veronesi partono fortissimo e dopo 9' sono già avanti 2-0: rete di Djordjevic dopo un rimpallo, raddoppio di Serge su assist di Obi. Un uno-due che tramortisce lo Spezia, che però entra in campo nella ripresa con un altro piglio e crea diverse occasioni per pareggiare. Tra cui un rigore calciato da Ricci e neutralizzato dal solito Semper, che si ripete con un'altra parata dal dischetto dopo quella decisiva contro Ciciretti nei preliminari contro l'Empoli. Lo Spezia è dunque chiamato a un'impresa, martedì 11, per centrare la qualificazione in finale. Ai liguri può bastare anche il 2-0 in virtù del miglior piazzamento in classifica, ma la strada ora è tutta in salita. Domani tocca a Frosinone e Pordenone, l'andata si gioca allo Stirpe: i playoff di Serie B entrano nel vivo.

