Pazzesco epilogo al Tombolato: i padroni di casa si portano avanti di due reti nel primo tempo, vengono raggiunti nella ripresa e a un passo dalla semifinale si arrendono di fronte al sinistro al volo di Ciano. Nesta affronterà il Pordenone in semifinale.

È il Frosinone la quarta e ultima semifinalista dei playoff di Serie B. Quello che è successo al Tombolato questa sera ha dell'incredibile: Cittadella avanti 2-0 nel primo tempo grazie alla doppietta di Diaw, i ciocari trovano il 2-2 nella ripresa e con una conclusione al volo di Ciano al 121' completano la rimonta. Festa grande sulla panchina di Alessandro Nesta al triplice fischio: il Frosinone raggiunge il Pordenone in semifinale.

Serie B Playoff Serie B: Chievo-Empoli 1-1, gialloblù in semifinale IERI A 21:49

Dopo i primi 45' la partita sembra indirizzata dalla parte degli uomini di Venturato, ma la rete di Salvi in avvio di ripresa riapre il discorso. Anche perché due minuti più tardi il gol di Dionisi rimette ufficialmente tutto in discussione: 2-2 e partita che si trascina ai supplementari. Quando tutto sembrava chiuso, con il Cittadella pronto a festeggiare (in caso di pareggio dopo i supplementari sarebbero passati i veneti), ecco il gol di Ciano che è già iconico: conclusione al volo sotto la traversa, Paleari battuto. Come nel 2018 il Frosinone elimina il Cittadella ai playoff e si regala, nel modo più incredibile, la semifinale con il Pordenone.

Play Icon WATCH Benevento in Serie A: grande festa in città, il pullman della squadra sfila tra i tifosi 00:01:00

Serie B Il programma di playoff e playout: si parte con Chievo-Empoli IERI A 14:27