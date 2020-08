È il momento degli ultimi verdetti in Serie B: questa sera al via i playoff con la sfida del Bentegodi tra Chievo ed Empoli, domani l'altro quarto di finale tra Cittadella e Frosinone prima dell'ingresso nella fase successiva della competizione di Spezia e Pordenone. Per la salvezza, sarà doppio scontro tra Perugia e Pescara.

(articolo di Samuele Ragusa)

Si parte, o meglio, si riparte! A meno di una settimana dalla fine della stagione regolare, in Serie B è tempo di ulteriori verdetti: da questa sera si comincia con i playoff, con Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli e Frosinone pronte a dare sfogo alle ultime energie rimaste per andarsi a prendere l'ultimo posto rimasto vacante in Serie A e coronare il sogno chiamato promozione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le sfide in programma:

Si comincia con Chievo-Empoli

Questa sera si riaccendono le luci al Bentegodi: il Chievo di Aglietti, dopo il sesto posto ottenuto in classifica, se la dovrà vedere con l'Empoli, costretta in stagione ad accontentarsi del settimo posto dopo un mercato faraonico e i ben più rosei auspici della vigilia del campionato. I toscani di mister Marino, dopo aver agguantato il pass per i playoff all'ultima giornata grazie alla vittoria ottenuta contro il Livorno avranno adesso la possibilità di riscattare una stagione ben sotto le aspettative. Una sfida, quella contro il Chievo, che ha comunque il gusto di Serie A, una gara che, di fatto, non è altro che il remake della sfida salvezza del massimo campionato giocata nella scorsa stagione. Due società storiche della nostra massima serie, pronte passando per i playoff a riconquistare parte della gloria svanita nell'ultimo anno. L'estro e la fantasia dei giovani clivensi sfida l'esperienza ed il talento dell'undici azzurro, in palio c'è un posto in semifinale playoff contro lo Spezia, la squadra che più di tutte in questa stagione ha insidiato il Crotone nella corsa alla promozione diretta in Serie A.

Mercoledì spazio a Cittadella-Frosinone

Non c'è più da stupirsi nel vedere il Cittadella nelle posizioni altissime della classifica del campionato di Serie B. Dopo la promozione sfumata in finale lo scorso anno contro l'Hellas Verona, la banda di Venturato vuole ulteriormente superarsi. Il primo ostacolo di questa nuova cavalcata si chiama Frosinone, non certo la squadra più agevole da affrontare in una gara secca. Dopo la retrocessione avvenuta nella scorsa stagione, i ciociari sono reduci da una stagione regolare caratterizzata da alti e bassi, con l'ottava posizione in classifica che ha permesso ai ragazzi di Nesta di agguantare l'ultimo posto valido per la bagarre playoff. Il fattore casa non è certo stato uno dei fattori condizionanti del campionato del Cittadella, squadra che storicamente brilla maggiormente in trasferta, ma tra le mura del Tombolato i passi falsi non sono più contemplati. Chi vincerà se la dovrà vedere in semifinale con il Pordenone, la vera squadra rivelazione di questa stagione pronta a compiere il doppio salto di categoria in appena due stagioni.

Il programma dei playoff

4/08 ore 21.00: Chievo-Empoli (A)

5/08 ore 21.00: Cittadella-Frosinone (B)

-

8/08 ore 21.00 Semifinale 1 di andata: vincente A-Spezia

9/08 ore 21.00 Semifinale 2 di andata: vincente B-Pordenone

11/08 ore 21.00 Semifinale 1 di ritorno: Spezia-vincente A

12/08 ore 21.00 Semifinale 2 di ritorno: Pordenone-vincente B

-

16/08 ore 21.00 Finale di andata: vincente semifinale 1-vincente semifinale 2

20/08 ore 21.00 Finale di ritorno: vincente semifinale 2-vincente semifinale 1

180 minuti per la salvezza

Ancora qualche giorno per rifiatare, invece, per Pescara e Perugia, le due squadre pronte a giocarsi tutto negli ultimi 180 minuti della stagione: in palio c'è il mantenimento della categoria. Non certo due squadre abituate a lottare per la salvezza, ma che in questa stagione hanno pagato a caro prezzo un andamento altalenante e incostante. Nè Zauri, nè Legrottaglie, né Sottil sono riusciti a dare una scossa alla squadra abruzzese, con quest'ultimo che però avrà ancora la possibilità di riscattarsi conquistando la salvezza all'ultima curva. Non se la passa certo meglio il Perugia, che dopo l'esonero di Serse Cosmi arrivato in seguito al pareggio contro la Cremonese, ha richiamato in panchina lo stesso Massimo Oddo che il presidente Santopadre aveva sollevato dall'incarico lo scorso 4 gennaio. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Entella, il tecnico del Grifone ha poi raccolto due sconfitte consecutive, dovendo necessariamente passare per i playout per evitare l'ennesimo fallimento della propria giovane carriera da allenatore.

Il programma dei playout

10/08 ore 21.00: Pescara-Perugia

14/08 ore 21.00: Perugia-Pescara

