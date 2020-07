Il 33° turno della Serie B propone le vittorie del Crotone 2° (3-1 a Cittadella con super Junior Messias), del Pordenone 3° (1-0 contro il Pisa grazie a Ciurria) e quella dilagante (5-1) dello Spezia, che risale al 4° posto. In coda, il Livorno è la prima formazione aritmeticamente retrocessa in C a 5 turni dalla fine del campionato. Maxi rissa al termine di Juve Stabia-Virtus Entella.

I risultati della 33a giornata

Juve Stabia-Virtus Entella 1-1 [40' Mazzitelli (V), 67' rig. Forte (J)]

Ascoli-Salernitana 3-2 [7' e 49' Trotta (A), 16' Ninkovic (A), 55' rig. Kiyine (S), 86' Djuric (S)]

Benevento-Venezia 1-1 [51' Montalto (V), 56' Sau (B)]

Chievo-Trapani 1-1 [21' Giaccherini (C), 78' Piszczek (T)]

Cittadella-Crotone 1-3 [11' e 49' Messias (Cr), 37' Simy (Cr), 65' Panico (Ci)]

Empoli-Frosinone 2-0 [29' e 90' rig. Ciciretti (E)]

Livorno-Cremonese 1-2 [36' D. Ciofani (C), 55' Coppola (L), 92' Valzania (C)]

Pescara-Perugia 2-2 [12' Galano (Pes), 23' Maniero (Pes), 43' e 45'+2 Iemmello (Per)]

Pordenone-Pisa 1-0 [54' Ciurria (Po)]

Spezia-Cosenza 5-1 [6' Galabinov (S), 20' Gyasi (S), 51' e 55' Mastinu (S), 63' Bruccini (C), 66' Nzola (S)]

La classifica dopo la 33a giornata

Match of the day: Spezia-Cosenza 5-1

Se il Crotone conferma il suo ottimo stato di forma con un rotondo 3-1 esterno ai danni del Cittadella (in cui si è fatto notare un super Junior Messias, autore di una doppietta, lo Spezia torna a correre dopo due sconfitte consecutive: 5-1 al malcapitato Cosenza, sempre più impelagato in zona retrocessione: dopo il vantaggio-lampo di Galabinov, Gyasi raddoppia con una deviazione sulla linea sul tocco morbido dell'attaccante bulgaro. Quindi, dopo la doppietta di Mastinu e la rete dalla distanza di capitan Bruccini per il Cosenza, Nzola realizza da pochi passi, al 66', la rete del definitivo 5-1. La formazione di Vincenzo Italiano scavalca nuovamente il Cittadella al quarto posto a 53 punti. La terza piazza resta appannaggio del Pordenone, vittorioso 1-0 a Trieste contro il Pisa.

Spezia-Cosenza 5-1, Serie B 2019-2020: esultanza Spezia (Imago) Credit Foto Imago

Top: Empoli

Una doppietta di Amato Ciciretti permette all'Empoli di rientrare prepotentemente in corsa in zona playoff. L'ex Benevento va in rete prima al 29' su cross di Bandinelli (sto e tiro su cui Bardi non può proprio arrivare), poi al 90' su calcio di rigore, assegnato per un intervento falloso in area di Beghetto ai danni di Frattesi. Toscani settimi a 48 punti, a -3 proprio dal Frosinone di Nesta, sesto e sempre più in caduta libera con la terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

Flop: Juve Stabia e Virtus Entella

La gara tra Juve Stabia e Virtus Entella non passerà certo agli annali per l'1-1 in versione brodino che interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive delle Vespe (unica squadra a non avere ancora vinto dopo la ripresa post lockdown), ma per la maxi-rissa scatenatasi a fine match: dopo un acceso diverbio tra il difensore dei liguri Mauro Coppolaro e un dirigente campano, il calciatore dell'Entella avrebbe avuto la peggio fino ad essere portato al pronto soccorso per accertamenti. Coppolaro è stato subito dimesso ed è ripartito con la squadra. Alla scena hanno assistito il delegato della Lega B e i Carabinieri, che hanno portato in caserma tre membri della Juve Stabia, poi dichiarati in stato di fermo. Secondo le testimonianze di Tuttomercatoweb, nella furibonda lite, oltre a Coppolaro sarebbero rimasti coinvolti il collaboratore tecnico dei campani Pasquale D'Inverno e l'attaccante gialloblù Luigi Canotto oltre a una terza persona legata alla Juve Stabia, probabilmente un dirigente. Sia Coppolaro che la Virtus Entella sarebbero intenzionati a sporgere denuncia.

Juve Stabia-Virtus Entella, Serie B 2019-2020: maxi rissa tra Mauro Coppolaro (Virtus Entella) e Luigi Canotto (Virtus Entella) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il consiglio per gli acquisti: Stefano Gori (Pisa)

Portiere classe 1996 già acquistato dalla Juventus per la prossima stagione, ha confermato di essere uno dei portieri più forti di questo campionato di Serie B. Già grande protagonista della promozione in Serie B dei nerazzurri (col rigore parato ad Aniello Cutolo nella sfida-playoff contro l'Arezzo), l'estremo difensore scuola Milan, nella gara di questa sera contro il Pordenone, ha neutralizzato in apertura di match (al 4') il rigore di uno specialista come Salvatore Burrai. E dire che, un anno fa, Gori era entrato nelle mire del Torino, per fare da riserva a Sirigu (oltreché del Genoa). Ora, (meglio, dalla prossima stagione), l'occasione della vita con la Juve. Di cui non sarà il portiere titolare, almeno nell'imminenza, ma certo avrà la possibilità di crescere ulteriormente al fianco di grandissimi campioni. Una prodezza, quella sul rigore di Burrai, che però non è servita ad evitare la sconfitta, avvenuta attraverso la rete al 54' di Patrick Ciurria su preciso assist di Davide Mazzocco.

Pordenone-Pisa, Serie B 2019-2020: Stefano Gori (Pisa) para un rigore a Salvatore Burrai (Pordenone) (Imago) Credit Foto Imago

Il momento social

La sconfitta in extremis avvenuta per mano della Cremonese, ha provocato la (preannunciata) retrocessione del Livorno con 5 turni di anticipo. Una stagione disastrosa, tra una campagna acquisti avvenuta in pompa magna e totalmente scriteriata, harakiri interni e continui cambi di gestione tecnica: prima Breda, poi Tramezzani, poi ancora Breda, quindi Antonio Filppini. La solita gestione fumantina, insomma, di patron Aldo Spinelli, che nel corso dell'annata calcistica era entrato in conflitto perfino con il sindaco labronico Luca Salvetti, che gli chiedeva di farsi da parte e vendere il club. Unica nota positiva di una serata così triste, la rete del giovane difensore classe 2000 Alessandro Coppola, promettente difensore centrale lungagnone (è alto 2,02 metri) scuola Toro, di cui certamente torneremo a sentir parlare.

