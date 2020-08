Al Bentegodi finisce in parità dopo i tempi supplementari la sfida tra i veneti e i toscani. Il Chievo passa in vantaggio al 97' con Garritano, l'Empoli pareggia al 110' con Tutino ma deve arrendersi in virtù del peggior piazzamento in classifica ottenuto al termine della stagione regolare. Partita pazza con 3 rigori sbagliati, uno dal Chievo e 2 dall'Empoli.

Il Chievo vola in semifinale playoff di Serie B. La squadra gialloblù allenata da Aglietti ha centrato l'obiettivo grazie all'1-1 contro l'Empoli al Bentegodi, maturato al termine dei tempi supplementari. In vantaggio grazie a una rete di Garritano al 97', i veneti sono stati raggiunti da una rete di Tutino al 110' ma hanno comunque potuto festeggiare il passaggio del turno in virtù del miglior piazzamento in classifica ottenuto al termine della stagione regolare rispetto ai toscani. Ora il Chievo dovrà sfidare lo Spezia.

Il Chievo sbaglia un rigore, l'Empoli due

Partita pazza quella del Bentegodi dove è successo davvero un po' di tutto, compresi 3 rigori sbagliati (uno dal Chievo e 2 dall'Empoli). Il primo errore è di Djordjevic che al 56' si fa parare la conclusione dal dischetto da Brignoli. Ciciretti all'87' ha la possibilità di regalare la qualificazione alla squadra toscana di Marino, ma il suo tiro dagli undici metri viene respinto da Semper. Ai supplementari il terzo e ultimo penalty fallito con La Mantia che calcia alto al minuto 104.

