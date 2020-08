Fra le mura amiche dello stadio Picco i liguri di Vincenzo Italiano ribaltano il risultato dell'andata al Bentegodi e accedono alla finale (16 e 20 agosto) dove troveranno una fra Pordenone e Frosinone: apre le marcature Galabinov, in avvio di ripresa chiudono il discorso Maggiore e Nzola nel giro di tre minuti (50' e 53'). In pieno recupero il rigore di Leverbe per i clivensi ma non basta.

Tripudio allo stadio Picco dove lo Spezia supera 3-0 il Chievo Verona e conquista la finale playoff, la prima della sua storia, grazie al miglior posizionamento in classifica al termine della stagione regolare. Un capolavoro quello dei liguri di Vincenzo Italiano che ribaltano lo 0-2 patito nell'andata al Bentegodi e fanno un altro passo verso il traguardo della promozione: l'ultimo ostacolo sarà la doppia finale del 16 e 20 agosto contro la vincente dell'altra semifinale tra Pordenone e Frosinone.

Lo Spezia, terzo in campionato, parte forte e dopo appena due minuti sblocca il risultato col bulgaro Galabinov che incorna in rete sul cross al bacio di Bartolomei. La prima frazione è tutta dei padroni di casa che sfiorano il raddoppio in un paio di occasioni: al 32' Maggiore ci prova di testa, al 44' Nzola conclude da dentro l'area piccola, ma in entrambe le circostanze Semper si fa trovare pronto e respinge.

Nella ripresa la musica non cambia, la squadra di Italiano parte fortissimo, sfiora il gol con Bartolomei e poi con merito trova il 2-0 al 50' con Maggiore che riceve l'assist di Vitale e realizza con l'auto del palo interno. Passano tre minuti e al 53' lo Spezia fa tris con Nzola che realizza sotto la traversa a tu per tu con Semper dopo essere stato lanciato da Erlic. Sotto 3-0 e con almeno due reti da fare per passare il turno, Aglietti manda in campo Morsay, Zuelli, Ongenda e Grubac, ma il Chievo non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Scuffett.

Fino al 92' quando l'arbitro Abbattista concede rigore per fallo di mano di Mora: si incarica della trasformazione il difensore Leverbe che spiazza Scuffett e fa 3-1. La rete mette paura allo Spezia che però stringe i denti, difende il vantaggio e al triplice fischio può festeggiare l'accesso alla finale.

Domani, mercoledì, ci sarà la sfida di ritorno tra Pordenone e Frosinone: si parte dall'1-0 dell'andata per i friulani che possono anche contare sulla miglior posizione in classifica, cosa che costringerà i ciociari ad una vittoria con almeno due gol di scarto.

