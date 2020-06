Serie B, ufficializzato il calendario: date e orari dalla 10a alla 17a giornata di ritorno

Si riparte con il recupero della 6a di ritorno tra Ascoli e Cremonese in programma mercoledi 17 alle 18.30, da venerdì 19 la prima giornata post-Covid che si aprirà con l'anticipo delle 17.30 tra Spezia e Empoli. Il resto del programma del 10o turno di ritorno tra sabato 20 e domenica 21 giugno.

La Lega di Serie B ha ufficializzato il calendario per la ripresa post-Covid comunicando date e orari delle partite dalla 10a alla 17a giornata di ritorno. La prima partita del campionato cadetto dopo l'emergenza Coronavirus sarà quella tra Ascoli e Cremonese, recupero della 6a giornata di ritorno che si giocherà mercoledì 17 giugno alle ore 18.30 (lo stesso giorno della finale di Coppa Italia, ndr).

Appuntamento poi al fine settimana successivo per la prima giornata intera, la 10a di ritorno che si aprirà venerdì pomeriggio con Spezia-Empoli, e si chiuderà domenica 21 con Ascoli-Perugia. Da lì in poi si procederà a ritmo spedito con intere giornate in programma il venerdì e il lunedì in due slot orari, alle 18.45 e alle 21. Si andrà avanti così fino a venerdì 24 luglio, in attesa delle ultime due giornata di campionato che si disputeranno nei giorni di 27 e 31 luglio 2020 con le gare in contemporanea, ultimi atti prima di playoff e playout.

Il calendario:

10a giornata di ritorno

Venerdì 19 giugno 2020

ore 17.30 SPEZIA – EMPOLI

Sabato 20 giugno 2020

ore 18.00 COSENZA – V. ENTELLA

ore 18.00 CROTONE – CHIEVO VERONA

ore 18.00 LIVORNO – CITTADELLA

ore 18.00 PESCARA – JUVE STABIA

ore 18.00 SALERNITANA – PISA

ore 18.00 TRAPANI – FROSINONE

ore 20.30 PORDENONE – VENEZIA

Domenica 21 giugno 2020

ore 18.00 CREMONESE – BENEVENTO

ore 20.30 ASCOLI – PERUGIA

11a giornata di ritorno

Venerdì 26 giugno 2020

ore 18.45 TRAPANI – PORDENONE

ore 21.00 CHIEVO VERONA – SPEZIA

ore 21.00 CREMONESE – COSENZA

ore 21.00 EMPOLI – BENEVENTO

ore 21.00 FROSINONE – CITTADELLA

ore 21.00 JUVE STABIA – LIVORNO

ore 21.00 PERUGIA – CROTONE

ore 21.00 PISA – PESCARA

ore 21.00 V. ENTELLA – SALERNITANA

ore 21.00 VENEZIA – ASCOLI

12a giornata di ritorno

Lunedì 29 giugno 2020

ore 18.45 SALERNITANA – CREMONESE

ore 21.00 ASCOLI – CROTONE

ore 21.00 BENEVENTO – JUVE STABIA

ore 21.00 CHIEVO VERONA – FROSINONE

ore 21.00 CITTADELLA – PERUGIA

ore 21.00 COSENZA – TRAPANI

ore 21.00 LIVORNO – VENEZIA

ore 21.00 PESCARA – EMPOLI

ore 21.00 PORDENONE – V. ENTELLA

ore 21.00 SPEZIA – PISA

13a giornata di ritorno

Venerdì 3 luglio 2020

ore 18.45 PISA – CITTADELLA

ore 21.00 COSENZA – ASCOLI

ore 21.00 CREMONESE – PESCARA

ore 21.00 CROTONE – BENEVENTO

ore 21.00 FROSINONE – SPEZIA

ore 21.00 PERUGIA – PORDENONE

ore 21.00 SALERNITANA – JUVE STABIA

ore 21.00 TRAPANI – LIVORNO

ore 21.00 VENEZIA – EMPOLI

ore 21.00 V. ENTELLA – CHIEVO VERONA

14a giornata di ritorno

Venerdì 10 luglio 2020

ore 18.45 JUVE STABIA – V. ENTELLA

ore 21.00 ASCOLI – SALERNITANA

ore 21.00 BENEVENTO – VENEZIA

ore 21.00 CHIEVO VERONA – TRAPANI

ore 21.00 CITTADELLA – CROTONE

ore 21.00 EMPOLI – FROSINONE

ore 21.00 LIVORNO – CREMONESE

ore 21.00 PESCARA – PERUGIA

ore 21.00 PORDENONE – PISA

ore 21.00 SPEZIA – COSENZA

15a giornata di ritorno

Lunedì 13 luglio 2020

ore 18.45 COSENZA – PERUGIA

ore 21.00 ASCOLI – EMPOLI

ore 21.00 CREMONESE – CHIEVO VERONA

ore 21.00 CROTONE – PORDENONE

ore 21.00 FROSINONE – JUVE STABIA

ore 21.00 LIVORNO – SPEZIA

ore 21.00 SALERNITANA – CITTADELLA

ore 21.00 TRAPANI – BENEVENTO

ore 21.00 VENEZIA – PESCARA

ore 21.00 V. ENTELLA – PISA

16a giornata di ritorno

Venerdì 17 luglio 2020

ore 18.45 PESCARA – FROSINONE

ore 21.00 BENEVENTO – LIVORNO

ore 21.00 CITTADELLA – ASCOLI

ore 21.00 CROTONE – SALERNITANA

ore 21.00 EMPOLI – V. ENTELLA

ore 21.00 JUVE STABIA – CHIEVO VERONA

ore 21.00 PERUGIA – CREMONESE

ore 21.00 PISA – TRAPANI

ore 21.00 PORDENONE – COSENZA

ore 21.00 SPEZIA – VENEZIA

17a giornata di ritorno

Venerdì 24 luglio 2020

ore 18.45 LIVORNO – CROTONE

ore 21.00 ASCOLI – PORDENONE

ore 21.00 CHIEVO VERONA – CITTADELLA

ore 21.00 COSENZA – PISA

ore 21.00 CREMONESE – SPEZIA

ore 21.00 FROSINONE – BENEVENTO

ore 21.00 SALERNITANA – EMPOLI

ore 21.00 TRAPANI – PESCARA

ore 21.00 VENEZIA – JUVE STABIA

ore 21.00 V. ENTELLA – PERUGIA

