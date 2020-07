Simy hat-trick: il Crotone ne fa 3 a un Benevento ormai in vacanza e consolida il 2° posto

Nella 32a giornata di Serie B, gli Squali - trascinati da un super Simy - battono 3-0 un Benevento già in vacanza dopo la festa promozione, consolidandosi al 2° posto a 55 punti, a +3 su Cittadella (sconfitto a Pisa) e Pordenone, che si rifà sotto grazie a una nuova vittoria, 2-1 a Perugia con Mazzocco e Ciurria. In coda, torna a sperare il Trapani, che passa in rimonta, nel finale, sul Livorno.

I risultati della 32a giornata

Pisa-Cittadella 2-0 [36' rig. Marconi (P), 84' Marin (P)]

Serie B Il Pordenone resuscita alla Dacia Arena chiusa all'Udinese; Frosinone pari e Benevento a +20 04/03/2020 A 22:11

Cosenza-Ascoli 0-1 [62' Scamacca (A)]

Cremonese-Pescara 1-0 [5' Valzania (C)]

Crotone-Benevento 3-0 [14', 18' e 71' Simy (C)]

Frosinone-Spezia 2-1 [14' Salvi (F), 50' rig. Galabinov (S), 85' Paganini (F)]

Perugia-Pordenone 1-2 [2' Mazzocco (Po), 6' Falzerano (Pe), 39' Ciurria (Po)]

Salernitana-Juve Stabia 2-1 [23' Akpa Akpro (S), 69' Forte (J), 81' Gondo (S)]

Trapani-Livorno 2-1 [83' Murilo (L), 89' Pettinari (T), 91' Dalmonte (T)]

Venezia-Empoli 0-2 [48' e 58' Mancuso (A)]

Venezia-Empoli, Serie B 2019-2020: Leonardo Mancuso (Empoli) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Virtus Entella-Chievo 1-1 [25' Mazzitelli (V), 62' Rigione (C)]

Match of the day: Trapani-Livorno 2-1

Fondamentale e mozzafiato vittoria del Trapani, che - a quota 32 - si tiene aggrappato al treno playout, distante 4 punti. E dire che, al "Provinciale" è il fanalino Livorno ad aprire il match a 7' dalla fine, con il lob dalla distanza di Murilo, che beffa letteralmente Carnesecchi. Poi, però, il Trapani accorcia le distanze con il tuffo di testa di Pettinari sulla punizione scodellata dal subentrato Scaglia, autori anche del cross che propizia, al 91', la volée angolatissima di Dalmonte. Finisce 2-1.

Trapani-Livorno, Serie B 2019-2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

La classifica dopo la 32a giornata

Clicca qui

Top: Crotone

Un Benevento ancora ebbro di gioia dopo la festa promozione, cade a Crotone sotto i colpi di uno scatenato Nwankwo Simy, autore di una tripletta. Uno-due micidiale dell'attaccante nigeriano in rete al 14' su assist di Gerbo, poi al 16' penetrando da autentico carrarmato nella difesa sannita. E' sempre Gerbo a favorire la deviazione ravvicinata del definitivo 3-0, giunta al 71'. Pitagorici saldi al secondo posto a 55 punti.

Crotone-Benevento, Serie B 2019-2020: Nwankwo Simy (Crotone) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Flop: Perugia

Seconda sconfitta consecutiva per un Perugia di Serse Cosmi che continua a deludere. Dopo il ko di lunedì scorso contro il Cittadella, arriva anche quello interno contro il Pordenone, che sembra essere tornato quello di inizio stagione e che, ora risale al terzo posto a 52 punti: agganciato il Cittadella, i Ramarri tornano a segnare la promozione diretta, che dista 3 lunghezze. Vantaggio neroverde immediato con Mazzocco, che dopo appena 70 secondi incorna a rete una palla scodellata dalla sinistra da Tremolada. Al 60' arriva già il pareggio umbro con il delizioso sinistro a giro angolatissimo da Falzerano. E' però Ciurria a chiudere i conti, già prima della fine del primo tempo, al 39', con una splendida volée di sinistro di Ciurria, su lungo traversone di De Agostini. Nel secondo tempo, dopo una brutta caduta, il portiere ospite Di Gregorio sarà costretto a l trasporto in ospedale per accertamenti medici. Finisce 1-2, il Perugia resta al dodicesimo posto a 40 punti.

Perugia-Pordenone, Serie B 2019-2020: l'esultanza del Pordenone al gol del momentaneo 0-1 di Davide Mazzocco (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il consiglio per gli acquisti: Marius Marin (Pisa)

Mediano veloce, ruba palloni e, talvolta, fin troppo esuberante tanto da aver bagnato, lo scorso 12 ottobre, l'esordio nell'Under 21 rumena con un cartellino rosso rimediato dopo appena un minuto dal suo ingresso in campo per un'entrata col piede a martello su un avversario dell'Ucraina. Quello di venerdì 3 luglio sarà un giorno da ricordare in positivo, invece, per Marius Marin, autore del 2-0 definitivo del Pisa contro il Cittadella, che perde un'occasione d'oro per confermarsi al secondo posto. Dopo il rigore trasformato da Marconi nel primo tempo, il centrocampista centrale ha scaraventato il pallone in fondo al sacco all'84', a rimorchio sul tiro-cross di Fabro respinto da Paleari. Si è trattato del primo gol in carriera per Marin, classe 1998, scoperto nel 2016 dal Sassuolo al Poli Timișoara. Da qui i prestiti al Catanzaro e al Pisa, che ne ha poi acquisito interamente il cartellino. Pisa alla terza vittoria consecutiva e, a 46 punti, new entry in zona playoff.

Pisa-Cittadella, Serie B 2019-2020: l'esultanza di Marius Marin (Pisa) al gol del 2-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il momento social

Play Icon WATCH Benevento in Serie A: grande festa in città, il pullman della squadra sfila tra i tifosi 00:01:00

Serie B Benevento "illegale": 4-0 all'Entella a Chiavari e 60 punti; il Frosinone è secondo da solo 24/02/2020 A 22:08