Spezia, Pordenone e Cittadella ai playoff; boom Cosenza: manita all'Empoli e approdo in zona playout

Emozioni a non finire nella 37a e penultima giornata della regular season di Serie B. Spezia e Pordenone pareggiano contro Entella e Salernitana, guadagnando così un posto ai playoff, insieme al Cittadella. Boom Cosenza: manita a domicilio a un Empoli irriconoscibile e approdo in zona playout. Non molla il Trapani, corsaro al 93' a Perugia. La Cremonese ottiene la salvezza a Castellammare.

I risultati della 37a giornata

Benevento-Chievo 0-1 [10' Garritano (C)]

Serie B L'Empoli affonda e aggancia la Salernitana; fondamentale balzo-salvezza del Venezia 24/07/2020 A 21:43

Cittadella-Venezia 1-0 [93' Proia (C)]

Crotone-Frosinone 1-0 [80' Gomelt (C)]

Empoli-Cosenza 1-5 [5' Bittante (C), 12' e 80' Rivière (C), 32' Caretta (C), 63' Baez (C), 67' La Mantia (E)]

Juve Stabia-Cremonese 1-2 [9' e 85' D. Ciofani (C), 96' Rossi (J)]

Perugia-Trapani 1-2 [23' Grillo (T), 26' Falcinelli (P), 93' Luperini (T)]

Pescara-Livorno 1-0 [52' Maniero]

Pisa-Ascoli 1-0 [45' Siega (P)]

Pordenone-Salernitana 1-1 [18' rig. Burrai (P), 25' rig. Di Tacchio (S)]

Spezia-Virtus Entella 0-0

La classifica dopo la 37a giornata

Clicca qui

Match of the day: Empoli-Cosenza 1-5

Clamorosa vittoria del Cosenza al Castellani: battuto 5-1 l'Empoli a domicilio. Apre le marcature l'ex Bittante, che al 5' insacca da due passi su suggerimento dalla destra di Carretta, ben lanciato in profondità da Baez. Poi Rivière insacca in zampata, al 12', su assist di uno scatenato Casasola, autore di 3 assist in una partita in cui andranno ancora a segno Carretta, Baez e ancora Rivière. A nulla vale il momentaneo 1-4 di La Mantia per L'Empoli, che crolla ed esce dalla zona playoff a 90' dalla fine. E tutto questo, si diceva, è il miracolo costruito da mister Roberto Occhiuzzi. Cosentino di Cetraro, il giovane allenatore è un prodotto tutto locale. Cresciuto - da centrocampista - nel settore giovanile silano, il classe 1979 ha trascorso quasi tutta la sua carriera da calciatore in formazioni professionistiche e dilettantistiche calabresi. Da tecnico, dopo un'esperienza nell'Under 17, per quasi quattro anni ha sempre ricoperto il ruolo di vice-allenatore del Cosenza. Quest'anno, dopo l'esonero di Braglia e le dimissioni di Pillon, il club rossoblù lo ha nominato - con deroga della Figc - allenatore ad interim: sotto la sua guida, la bellezza di 19 punti in 9 partite, frutto di sei vittorie (le ultime quattro consecutive), un pareggio e appena due sconfitte. Grazie a lui, per la prima volta nella stagione, i Lupi abbandonano la zona retrocessione diretta e approdano in quella playout dove, nell'ultima sfida contro la Juve Stabia (scivolata invece al terzultimo posto dopo la sconfitta interna patita contro la Cremonese, che si gode la salvezza), saranno finalmente padroni del proprio destino.

Empoli-Cosenza, Serie B 2019-2020: l'allenatore del Cosenza Roberto Occhiuzzi (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Top: Cittadella

Il Cittadella pone fine all'emorragia di 5 sconfitte consecutive, andando a vincere a tempo scaduto la sfida casalinga al Venezia e ottenendo la certezza di disputare i playoff. Decisivo il colpo di testa vincente di Proia su assist ben calibrato dalla mancina di Benedetti. Bene anche il Pisa, che rievoca i fasti del compianto Gigi SImoni, ottenendo la sesta vittoria casalinga interna consecutiva, sconfiggendo 1-0 l'Ascoli grazie all'acuto di Siega a fine primo tempo. Toscani a 53 punti. Sempre a quota 53, ma in sesta posizione, c'è il Chievo, corsaro col Benevento (pronto a ufficializzare il tesseramento dell'ex Toro Kamil Glik) grazie alla rete in apertura di Garritano su suggerimento di Céter Valencia. Oltre al "Citta", già certe della partecipazione agli spareggi per la Serie A, a 90' dal termine della regular season, lo Spezia (3° a 58, sicuro di partire dalle semifinali) e Pordenone (4° a 57).

Flop: Frosinone

Ennesimo crollo del Frosinone di Alessandro Nesta, che perde anche col Crotone già promosso in Serie A mettendo ora seriamente a rischio perfino la partecipazione ai prossimi playoff. Sintomo di una squadra che, dopo il lockdown, non è mai riuscita a ritrovare i ritmi che l'avevano fatta correre per due terzi del campionato con una marcia, anzi, da zona retrocessione. A decidere la sfida dello "Scida", una staffilata all'angolino del comprimario croato Tomislav Gomelt a 10' dalla fine.

Il consiglio per gli acquisti: Nikita Baranovsky Contini (Virtus Entella)

Lo 0-0 al "Picco" di La Spezia, vale il secondo clean sheet consecutivo per l'estremo difensore classe 1996 della Virtus Entella Nikita Baranovsky Contini. Papà partenopeo, madre ucraina, Nikità è nato proprio nell'ex paese sovietico, a Cherkasy, prima di trasferirsi con la famiglia a Giugliano all'età di 3 anni. Il suo cartellino è di proprietà del Napoli, che fino ad oggi, lo ha girato in prestito a SPAL, Carrarese, Taranto, Pontedera, Siene e, quindi, alla Virtus Entella, in cui sembra aver fatto definitivamente il salto di qualità. Ora Nikita ne insegue un altro ancora, quello in Serie A, fin qui solamente sognata.

Spezia-Virtus Entella, Serie B 2019-2020: il portiere della Virtus Entella Nikita Baranovsky Contini (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il momento social

Non molla di un millimetro il Trapani, fino al 92' della sfida del "Curi" aritmeticamente retrocesso in Serie C. Siciliani in vantaggio al 23' grazie al bolide mancino dell'argentino Fausto Grillo, ma subito ripresi al 26' dal tap in di Falcinelli, che approfitta di un pallone sgusciato via dai guantoni di Carnesecchi sulla punizione di Dragomir. Da qui in avanti, entrambe le squadre proveranno a vincerla, il Perugia di Oddo getta alle ortiche occasioni d'oro con Kouan e Nicolussi Caviglia e il Trapani, con il solito Luperini, dalla linea di porta al 93' trova il gol che lo tiene agganciato, a quota 41, al treno playout. al momento occupati da Pescara e Cosenza. Inoltre, in settimana dovrebbe arrivare il responso sul ricorso d'appello circa i due punti di penalità inflitti ai siciliani (che chiedono l'abbuono di almeno uno) per irregolarità amministrative.

Play Icon WATCH Galliani: "Vogliamo il Monza in Serie A, senza pazzie ma faremo il necessario" 00:03:11

Serie B Il Crotone torna in Serie A dopo 2 anni! Il capolavoro di Stroppa e il tandem di cuore Simy-Messias 24/07/2020 A 20:54