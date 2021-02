Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia il Monza in una breve nota attraverso la quale viene precisato che l'amministratore delegato del club biancorosso è entrato in regime di quarantena a domicilio.

L'Empoli non vince più: Monza, Venezia e Salernitana accorciano

A.C. Monza comunica che Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L'Amministratore Delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio.