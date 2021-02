Mario Balotelli ritrova il gol e regala tre punti pesantissimi al Monza: grazie a una precisa incornata su cross dalla destra di Donati, Super Mario ha messo a segno la rete dell'1-0 che ha steso il Chievo al Bentegodi. Un successo prezioso per i brianzoli allenati da Brocchi che conquistano il secondo posto solitario in classifica.

Per Balotelli si tratta del secondo gol con la maglia del Monza. Il primo l'aveva firmato all'esordio, lo scorso 30 dicembre, nel 3-0 casalingo contro la Salernitana al Brianteo. Dopo avere saltato per infortunio le successive 5 partite di campionato, l'ex attaccante di Inter e Milan era tornato a disposizione per la trasferta contro il Vicenza del 9 febbraio e aveva giocato uno spezzone di gara anche nel match perso 2-0 contro il Pisa al Brianteo. Contro il Chievo il ritorno da titolare che è coinciso con il ritorno al gol.