C’erano una volta il Chievo dei Mussi Volanti. C’era una volta una formazione allenata da Gigi Del Neri in panchina e guidata in campo da ragazzi italiani come Corini, Corradi, Perrotta, Marazzina, D’Angelo, D’Anna e Pellissier che con il suo 4-4-2 interpretato a regola d’arte riusciva ad espugnare gli stadi più blasonati d’Italia e addirittura a guadagnarsi la chance di giocare i preliminari di Champions League. Una squadra di un minuscolo quartiere di Verona che dal 2000 al 2019 ha per 18 anni militato in Serie A guadagnandosi la simpatia e la stima di tutta Italia che finiva per apprezzare quel club capace di incarnare i valori della provincia più autentica. Purtroppo oggi che il consiglio Federale di Serie B ha ufficializzato l’esclusione del club presieduto dallo storico patron Luca Campedelli dal campionato cadetto, di quella favola non è rimasto che un ricordo sbiadito e doloroso.

Annegato da problemi finanziari (la Gazzetta dello Sport ipotizza un buco superiore ai 20 milioni di euro, ndr) il Chievo – che aveva già in atto una rateizzazione del debito e non sarebbe riuscito a saldare alcune rate – dopo aver rimediato negli ultimi giorni ai pagamenti, avrebbe voluto ripristinare quell’accordo, che però per il Fisco era ormai decaduto. Sembrerebbe che la Covisoc, avesse cercato di avvisare la società del problema, senza però ricevere risposta in merito. Da qui l’impossibilità di procedere all’esclusione del club e alla bocciatura della domanda.

Ora alla dirigenza del club veneto non resta che provare a far valere le proprie ragioni al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado per questo tipo di contenziosi. Escluse dalla Serie C anche Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese.

