Lo sport non fa eccezione.C’è tanta preoccupazione per la sopravvivenza della società sportive e anche nel calcio questo clima di tensione è ben presente. Si parla di rischio collasso e sono i club di Serie B a far sentire la loro voce. Su tutti i campi della sesta giornata del campionato cadetto, i dipendenti delle compagini esporranno infatti nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l’inizio delle partite, uno striscione con scritto: “Non lasciate morire il calcio degli italiani“. Il target è quello di avere una risposta dal Governo in termini di provvedimenti, senza i quali i danni per dipendenti, fornitori, collaboratori e gestori di servizi sono notevoli.