Quanto vale Mario Balotelli a 30 anni compiuti? Difficile dirlo, ma una stima possiamo averla dallo stipendio che SuperMario percepirà al Monza, club con cui ha firmato nella giornata di lunedì . Si parla di uno stipendio di 400 mila euro (dato non ufficiale): niente a che vedere con quanto guadagnato dall’ex giocatore della Nazionale nelle stagioni passate, come dimostra uno studio di Calcio e Finanza del Sole24ore.

La ricostruzione dei 12 anni di carriera di Balo parte dal 2008: allora, a 18 anni, nell’Inter guadagnava 1,5 milioni di euro, fino al 2010. Poi il salto in Inghilterra: al Manchester City il suo “wage” arriva fino a 4 milioni l’anno, per due stagioni e mezzo, poi il ritorno in Serie A, sponda Milan. 4,5 il suo stipendio in rossonero, qui per un anno e mezzo, poi il ritorno In Premier League, questa volta al Liverpool, dove raggiunge il suo massimo, con 6 milioni di stipendio.