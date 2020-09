Kevin Prince Boateng trova squadra: la notizia arriva nella notte tra mercoledì e giovedì. E' il Monza di Brocchi ad assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 1987 che sarà già in città a breve per firmare il suo nuovo contratto.

Lo scorso anno al Besiktas in prestito dalla Fiorentina - con 26 presenze totali e 4 gol a referto - KPB era tornato in Italia in attesa di sapere quale sarebbe stata la sua nuova sistemazione: è bastata una chiamata di Galliani e Berlusconi ed eccolo di nuovo in pista.