ven. Brescia-Lecce 3-0 [9' e 67' Ndoj (B), 90' Ayé (B)]

sab. Cosenza-Cittadella 1-1 [7' Rosafio (Ci), 18' Carretta (Co]

sab. Cremonese-Venezia 0-0

sab. Monza-Vicenza rinv.

sab. Pordenone-SPAL 3-3 [5' e 90' rig. Diaw (P), 18' Barison (P), 29' Castro (S), 46' Strefezza (S), 52' Paloschi (S)]

sab. Reggiana-Chievo 0-1 [25' Garritano (C)]

sab. Salernitana-Pisa 4-1 [27' e 63' Tutino (S), 57' e 71' Kupisz (S), 81' rig. Marconi (P)]

sab. Virtus Entella-Reggina 1-1 [51' Crisetig (R), 90' rig. Mat. Mancosu (V)]

sab. Pescara-Empoli 1-2 [6' Romagnoli (E), 32' Maistro (P), 63' Moreo (E)]

sab. Frosinone-Ascoli [75' Salvi (F)]

Match of the day: Pordenone-SPAL 3-3

Prima gara di calcio professionistico allo stadio "Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro, nuova e temporanea casa del Pordenone, e subito tanti gol ed emozioni. Tra Ramarri e Spal finisce 3-3. Neroverdi avanti 2-0 granzie all'imbucata ad angolo di Diawa al 5' e al colpo di testa vincente al 18' del veterano Barison su corner dell'ex Juve Stabia Calò. La formazione di Marino, però, riesce addirittura a ribaltare il punteggio: al 29', Sernicola se ne va sulla destra e scodella un pallone che l'ex Chievo e Cagliari Castro manda in fondo al sacco con un bello stacco sulla marcatura di Berra.A inizio ripresa, quindi un bolide da fuori area di Strefezza e un tocco sulla linea di porta di Paloschi dopo l'ascensore di Tomovic, fissano il punteggio sul 2-3. Poi però, all'88', l'ex Lazio Alessandro Murgia la combina grossa controllando palla col braccio in piena area di rigore. Dagli undici metri, allora, il solito Diaw fa 3-3.

Top: Chievo

Prima vittoria in campionato del Chievo di mister Alfredo Aglietti. Sconffita a domicilio e di misura la Reggiana, che in casa non perdeva da oltre due anni, dai tempi della Serie D. A decidere la contesa un'azione insistita al 25': dopo la doppia conclusione senza esito di Fabbro, Cerofolini viene castigato dal rimorchio di Garritano. Generosa, la Reggiana cercherà in numerose occasioni il pareggio ma saranno i clivensi ad avere la meglio al triplice fischio.

Flop: Pisa

Dopo i pareggi contro Pordenone e Cremonese, brutto tonfo del Pisa all'Arechi contro una Salernitana da calcio champagne. Protagonisti del pomeriggio, Gennaro Tutino e Tomasz Kupisz, entrambi autori di una doppietta. L'ex Empoli è letale in velocità, il polacco - invece - rapace in fase di ribattutra. Vale solo per gli almanacchi il rigore trasformato all'81' da Michele Marconi, assegnato dopo un'irregolarità in area toscana da parte di Norbert Gyömbér. Finisce 4-1: la band di Fabrizio Castori vola a quota 7 nel gruppone di testa.

Il consiglio per gli acquisti: Fabio Maistro (Pescara)

Aveva già vanamente segnato contro la Reggina e, anche questa volta, il suo acuto non ha portato punti. Ma l'estro di Fabio Maistro è da tenere in seria considerazione: centrocampista con attitudini da trequartista, classe 1998, al 32' della sfida dell'Adriatico-Cornacchia lasciando sul posto Nikolaou e di sinistro fredda Brignoli. Di proprietà della Lazio, fa già parte del giro della nazionale Under 21 di Nicolato. Tutto inutile tuttavia, per effetto degli acuti empolesi di Romagnoli e Moreo. Toscani in vetta a 7 punti insieme a Cittadella (fermato sull'1-1 a Cosenza) e Salernitana.

