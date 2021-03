Adriano Galliani è ricoverato in ospedale. Il dirigente del Monza, infatti, ha subito un aggravarsi delle proprie condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19 e pertanto, come riporta liberoquotidiano.it, è stato trasferito in ospedale in via precauzionale.

Due settimane fa circa, il suo club aveva dato notizia della positività di Galliani al tampone molecolare e del suo relativo isolamento, tuttavia a quanto pare la situazione è peggiorata.

Al suo grande amico e socio in affari Silvio Berlusconi era toccata la stessa sorte: dopo la positività, era stato ricoverato in ospedale a settembre (a un mese dal contagio) presso il San Raffaele di Milano, con una degenza di una decina di giorni. In seguito si era trasferito in Francia per la convalescenza.

Serie B Lecce, altra goleada alla Reggiana; Ayé batte il record di Baggio 08/03/2021 A 20:25

Galliani: "Vogliamo il Monza in Serie A, senza pazzie ma faremo il necessario"

Serie B Monza, altra X e il Venezia ne approfitta; l'Empoli torna a volare 02/03/2021 A 21:53