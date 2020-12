I brianzoli di Brocchi, nel recupero del match della 3° turno (originariamente rinviato per Covid), cullano per quasi un'ora il pensiero della vittoria grazie alla rete al 18' di bomber Mirko Maric, su imperioso stacco di testa sfruttando un bel cross di Sampirisi dalla destra. Nella ripresa, però, al 57', arriva il pareggio del Vicenza targato Nicola Dalmonte, frutto di un'azione personale concluso con un imparabile destro dalla distanza sotto la traversa. In classifica, il Monza aggancia la zona playoff a 14 punti. Veneti di Di Carlo a metà classifica a quota 8.