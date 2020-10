Cittadella, Salernitana ed Empoli terzetto di testa in Serie B

mar. Chievo -Brescia 1-0 [35' Garritano (C)]

mar. Cittadella -Pordenone 2-0 [45' Gargiulo (C), 53' Tavernelli (C)]

Venezia debordante al "Penzo" contro un Pescara in crisi nera e dalla panchina - quella del profeta in patria Massimo Oddo - ormai decisamente traballante. Arancioneroverdi in vantaggio allo scadere del primo tempo col gol sulla linea di porta di Aramu susseguente a un tuffo di testa di Johnsen. Un sinistro micidiale dell'ex Juve Stabia forte su sponda di Maleh, porta il punteggio sul 2-0 a inizio ripresa. Nel finale le reti sottomisura di Maleh e dell'islandese Karlsson fissano il definitivo 4-0.