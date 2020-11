I risultati della 8a giornata

ven. Frosinone-Cosenza 0-2 [47' e 70' Carretta (C)]

Serie B Venezia corsaro contro l'Entella: a Chiavari è 0-2 14/11/2020 A 18:00

sab. Brescia-Venezia 2-2 [13' Bisoli (B), 33' e 55' Forte (V), 95' Papetti (B)]

sab. Cittadella-Venezia 2-2 [30' Benedetti (C), 69' rig. Mancuso (E), 72' Olivieri (E), 91' rig. Gargiulo (C)]

sab. Lecce-Reggiana 7-1 [4, 20' e 50' Coda (L), 37' Tachtsidis (L), 58' Rozzio (R), 69' Falco (L), 75' Majer (L), 84' Calderoni (L)]

sab. Pordenone-Monza 1-1 [1' Musiolik (P), 56' Maric (M)]

sab. SPAL-Pescara 2-0 [28' Salamon (S), 94' Se. Esposito (S)]

sab. Vicenza-Chievo riniviata per problemi legati al Covid in casa biancorossa

dom. Ascoli-Virtus Entella 1-1 [71' rig. Mat. Mancosu (V), 84' Sabiri (A)]

N.B. Anche l'Ascoli sarebbe a un passo dall'esonerare mister Valerio Bertotto.

dom. Reggina-Pisa 1-2 [21' Situm (R), 85' Masucci (P), 91' Sibilli (P)]

lun. Salernitana-Cremonese 2-1 [1' Valzania (C), 28' Djuric (S), 70' Kupisz (S)]

La classifica

Match of the day: Cittadella-Empoli 2-2

Perde terreno in vetta l'Empoli di mister Dionisi, fermato in extremis dal CIttadella. Al "Tombolato" padroni di casa in vantaggio alla mezz'ora con una rocambolesca punizione di Benedetti dalla trequarti: traiettoria a campanile, palla che rimbalza in area, nessuna deviazione e Brignoli che legge malissimo i tempi di intervento, facendosi così infilare. Nel secondo tempo, un rigore del solito Mancuso e una bordata da fuori del giovane Olivieri ribaltano la situazione ma, al 91', Mario Gargiulo si presenta puntuale alla conclusione di giustezza su sponda di Rosafio. Finisce 2-2, toscani sempre primi a 17 punti,a 2 di vantaggio sulla coppia Lecce-SPAL.

Top: Lecce

Goleada salentina contro la neopromossa Reggiana, in una sfida in cui la differenza di categoria tra i due organici si è sentita enormemente. Mattatore di turno, l'ex Benevento Massimo Coda, autore di una tripletta. Prova da standing ovation anche per Marco Mancosu, autore di 4 assist nei 7 gol realizzati dai salentini, a segno anche con Tachtsidis, Falco, Majer e Calderoni. Unica soddisfazione per la "Regia" il colpo di testa vincente, valso il momentaneo 4-1.

Flop: Frosinone

Nell'anticipo del venerdì, nuovo blackout dei ciociari di Nesta che, dopo la sconfitta di Monza per 2-0 prima della pausa nazionali, perdono anche in casa con medesimo punteggio. Un risultato che coincide alla prima vittoria in campionato del Cosenza di mister Occhiuzzi, in rete nella ripresa (al 47' e al 70') con Mirko Carretta, in entrambi i casi sottoporta: prima su respinta corta del portiere giallazzurro Bardi, poi su assist in area piccola di Baez. Carretta che, proprio oggi, lunedì 23 novembre 2020, ha festeggiato i suoi 30 anni.

Il consiglio per gli acquisti: Andrea Papetti (Brescia)

L'avevamo detto in fase di presentazione di questa stagione di Serie B: occhio al più giovane di tutti, il centrale difensivo del Brescia Andrea Papetti, già messosi in risalto nella seconda tranche di Serie A 2019-2020. E' proprio lui, in disperato tap in di testa, a regalare un insperato pareggio per 2-2 al Brescia al minuto numero 95. Già in rete nella massima Serie contro il Verona lo scorso 5 luglio, ovvero due giorni dopo il suo 18esimo compleanno, il classe 2002 di Cernusco sul Naviglio scuola Inter (ma di assoluta proprietà del Brescia) timbra il cartellino anche in cadetteria. Sarà, con ogni probabilità, presenza fissa nei futuri campionati di "A".

Il momento social

A proposito di classe 2002. Primo gol con la maglia della SPAL di Sebastiano Esposito (di un giorno più "vecchio" rispetto a Papetti del Brescia), arrivato a fine mercato estivo-autunnale in prestito dall'Inter. Gol al 94', da subentrato, su straordinaria azione di Valoti ed esultanza di richiamo alla stella della Nigeria anni '90 Rashidi Yekini. Quale? La mimica del cagnolino che fa pipì dopo essersi portato nei pressi della bandierina del corner. Tutto questo dopo essersi tolto la maglietta: ammonizione sacrosanta per lui.

Golazo dall'Olanda: Senesi sotto l'incrocio da fuori area

Serie B Braida è il nuovo direttore generale della Cremonese 12/11/2020 A 15:29