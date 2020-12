La Salernitana vola a Milano per la sfida importante contro il Monza, sognando la promozione in Serie A in un campionato di B che la vede al comando con un punto di vantaggio sull’Empoli. Il particolare periodo però ha portato a una scelta che farà discutere, anche in ottica futura. La mancanza di voli charter a prezzi ragionevoli avrebbe spinto la Salernitana a trovare una soluzione “in casa”. Una “casa”, quella di Claudio Lotito, la cui proprietà del club campano è riconducibile alla sua persona, che ha visto la Salernitana prendere in prestito il neo aereo della Lazio, risolvendo così il problema dei costi.