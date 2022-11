I risultati della 14a giornata

sab. Parma-Modena 1-2 [19' Falcinelli (M), 26' Bonfanti (M), 71' rig. Vazquez (P)]

Ad

sab. Pisa-Ternana 3-1 [20' M. Tramoni (P), 32' Beruatto (P), 41' Barba (P), 45'+1 Partipilo (T)]

Serie B Brescia, Cellino si dimette da presidente. Ma resta proprietario 15/11/2022 ALLE 16:33

dom. Reggina-Benevento 2-2 [21' Hernani (R), 36' Canotto (R), 59' Imorota (B), 82' Acampora (B)]

dom. Brescia -SPAL 2-0 [14' Ayé (B), 41' Mangraviti (B)]

dom. Cittadella-Cosenza 1-1 [25' Antonucci (Ci), 81' Brignola (Co]

dom. Como-Bari 1-1 [45'+2 Cerri (C), 90' Botta (B)]

dom. Perugia-Genoa 1-0 [74' Olivieri (P)]

dom. Südtirol-Ascoli 2-2 [1' Ciciretti (A), 57' rig Casiraghi (S), 65' Caligara (A), 84' Rover (S)]

dom. Palermo-Venezia 0-1 [65' Pohjanpalo (V)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Pisa-Ternana 3-1

La Ternana esonera Cristiano Lucarelli. Questo è il responso della sconfitta maturata a Pisa e i 3 punti nelle ultime 5 partite, dopo però un exploit di 5 successi consecutive, il primato per un turno e le aree più nobili della zona playoff, frequentata stabilmente dalle Fere. Chiaro che Lucarelli, sulla panchina rossoverde dall'estate 2020 e autore peraltro della cavalcata promozione, paga i rapporti non più idilliaci col presidente Stefano Bandecchi, peraltro candidato a sindaco di Terni. In pole per sostituire Lucarelli, ora, c'è Roberto D'Aversa. La gara dell'Arena Garibaldi è scoppiettante, specie nei primi 45', in cui si segnano tutti e quattro i gol che l'hanno caratterizzata. Partita sbloccata al 20': incursione travolgente di Morutan sulla destra e passaggio nel cuore dell'area a Matteo Tramoni, che deve solamente insaccare a porta sguarnita. Raddoppio toscano al 32': cross teso dalla bandierina dello stesso Matteo Tramoni (dalla destra), stop al limite dell'area e mancino al fulmicotone con palla nell'angolino più lontano. Pisa martellante e tris calato al 41' col difensore Federico Barba, che insacca sulla linea dopo una punizione dalla sinistra e diverse deviazioni aeree. La Ternana prova a riaprirla a tempo scaduto con Partipilo su uscita malandrina di Livieri, ma il risultato nella ripresa non cambierà più: 3-1, prosegue senza ostacoli la risalita de Pisa dal ritorno di mister Luca D'Angelo.

Pisa-Ternana, Serie B 2022-2023. L'allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli, esonerato a fine partita. Foto di Alessandro La Rocca per LaPresse Credit Foto LaPresse

Top: Perugia

Un tacco che "manda al bar" Dragusin e un destro a giro che termina la sua corsa sotto l'incrocio dei pali. E' con la prodezza di Marco Olivieri (al primo gol stagionale) al 74', che il Perugia di mister Fabrizio Castori batte 1-0 a sorpresa il Genoa nel "derby del grifone". La dirigenza rossoblù, proprio in queste ore, starebbe valutando il possibile esonero di Alexander Blessin, che perde una grossa occasione per farsi sotto in zona promozione diretta. In cui, coi pareggi di Frosinone e Reggina, resta di fatto tutto invariato. Perugia che resta ultimo ma, ora, a 11 punti e a -4 dalla zona playout.

Flop: Parma

Il Parma di Fabio Pecchia (ancora senza l'infortunato Gigi Buffon) cade sul più bello e cioè al momento di dare la "sgasata" verso la zona promozione diretta. Il derby emiliano e tutto gialloblù col Modena finisce a favore dei canarini. Che segnano, nel primo tempo, un gol più bello dell'altro. E, come sempre, ispirati dal piede fatato di Tremolada, che al 18' pennella un'eccellente punizione dalla sinistra per l'incornata angolatissima e vincente di Tremolada. Poi, al 26', dalla stessa zolla mancina ma in movimento, pesca la spettacolare volée di Bonfanti. Sullo 0-2, i ducali accorciano le distanze al 71' su calcio di rigore realizzato da Franco Vazquez e assegnato per uno sgambetto in area di Bonfanti (in ripiegamento difensivo) su Benedyczak. Ma non basterà.

Il consiglio per gli acquisti: Nicholas Bonfanti (Modena)

Lo chiamano lo "Squalo di Seriate". Dalla Virtus Bergamo al settore giovanile dell'Inter, che lo lascia andare con troppa leggerezza. Prolifico attaccante classe 2002, Bonfanti ha trovato un gol meraviglioso contro il Parma, il quarto in questa stagione di Serie B dopo i 5 in 13 presenze l'anno scorso in C, anno dell'"Epifania" di Bonfanti, per il quale il club canarino ha provveduto, un mese fa, a rinnovare il contratto fino al 2025.

Il momento social

Finale al cardiopalma allo "Stirpe" di Frosinone...

"Volete una foto con Messi?": il discorso del ct dell'Arabia Saudita diventa virale

Serie B Il Cosenza torna ad esultare, Reggina e Parma sprintano lassù 13/11/2022 ALLE 19:52