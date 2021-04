Il Monza ha deciso di non convocare per la trasferta sul campo della Salernitana gli 8 giocatori che si sono resi protagonisti nei giorni scorsi della gita al casinò di Lugano , in Svizzera: si tratta nello specifico di Kevin Prince Boateng, Bellusci, Donati, Gytkjaer, Armellino, Barillà, Anastasio e Bettella. La decisione, in vista del big match dell'Arechi in programma sabato pomeriggio con calcio d'inizio alle 14, è stata ufficializzata dal club biancorosso in una nota ufficiale:

"L' A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l'isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell'1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile".

I convocati per Salernitana-Monza

Barberis, D'Errico, Sommariva, Frattesi, Scaglia, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Saio, Rubbi, Diaw, Magli, Robbiati, D'Alessandro, Pirola.

