Emanuele Ndoj rischia di passare dei guai. Come riporta l'edizione di Brescia del Corriere della Sera, infatti, il giocatore dello Rondinelle sarebbe dovuto rimanere in quarantena dopo essere risultato positivo al coronavirus: era stato infatti controllato insieme a degli amici al rientro dalla Sardegna ed era stato messo in isolamento per evitare la diffusione del contagio.