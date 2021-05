Incredibile epilogo nella gara di andata di semifinale playoff per la A: il Monza senza Boateng (ancora indisponibile) e con Balotelli entrato in scena solo all'81', la band di Brocchi affonda 3-0 al "Piercesare Tombolato" sotto i colpi di uno scatenato Enrico Baldini, fino a gennaio in Serie C al Fano e oggi autore di una tripletta sulla strada verso la massima serie. Ritorno allo "U-Power Stadium", già "Brianteo", giovedì 20 maggio alle 20,45: al Monza servirà vincere, al 90' (non sono previsti tempi supplementari), con tre reti di scarto.

Il Cittadella esulta nella semifinale d'andata dei Playoff di Serie B contro il Monza Credit Foto LaPresse

Il tabellino

Serie B Cittadella e Venezia in semifinale: sfideranno Monza e Lecce 13/05/2021 A 21:47

CITTADELLA-MONZA 3-0

Cittadella (4-2-3-1): Kastrati; Ghiringhelli, Frare (28' Perticone), Adorni, D. Donnarumma; Vita, Iori (75' D'Urso), Branca (63' Gargiulo); Proia (63' Pavan); Tsadjout (75' Ogunseye), Baldini. All.: Venturato.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Pirola, Paletta (14' Scaglia); Samprisi, Barberis, Armellino (63' Colpani), Frattesi, Carlos Augusto (83' D'Alessandro); Dany Mota (82' Balotelli), Diaw (63' Gytkjær). All.: Brocchi.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Gol: 12' e 22' e 85' Baldini (C).

Assist: Vita (C, 1-0), Kastrati (C, 2-0).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Frattesi, Branca, Adorni, Iori, Diaw, Proia.

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

10' - GOL ANNULLATO AL MONZA CON DIAW! Sugli sviluppi di un corner messo al centro da Frattesi, colpo di testa di Paletta e sinistro vincente, all'angolino, dell'ex di turno. Rete invalidata perché il pallone crossato da Frattesi è uscito dal campo prima di rientrare in area di rigore.

12' - GOL DEL CITTADELLA CON BALDINI! Palla morbida dalla trequarti di Vita (vecchia conoscenza del Monza) e l'ex Fano, Ascoli e Pro Vercelli (cresciuto nell'Inter) sbuca alle spalle di Bettella e insacca sottoporta: 1-0!

22' - GOL DEL CITTADELLA CON BALDINI! Altra "bambola" della difesa del Monza: sul lungo rinvio di Kastrati, aggancio al volo in area, finta su Bettella e conclusione all'angolino: 2-0!

33' - IL MONZA RISPONDE CON BARBERIS! Punizione insidiosissima, destinata sotto la traversa: Kastrati fa un passo, si tuffa e smanaccia!

36' - DANIELE DONNARUMMA! Sinistro basso insidiosissimo da fuori area: Di Gregorio la toglie dall'angolino, ma Cittadella vicinissimo al tris!

58' - PROIA! Il numero 8 di casa si inserisce al centro su invito di Branca, concludendo col mancino: palla alta di pochissimo!

72' - IL MONZA SFIORA IL GOL! Prima, miracolo di Kastrati sul colpo di testa ravvicinato di Dany Mota, poi Frattesi, da due passi e porta vuota, conclude incredibilmente alto!

85' - GOL DEL CITTADELLA CON BALDINI! Donnarumma liquida con una finta Scaglia e, dalla sinistra, conclude con un destro basso potente. Di Gregorio respinge ma, in tap in, c'è in agguato ancora una volta il numero 92 di casa: 3-0!

88' - IL CITTADELLA SFIORA IL POKER! Altra incursione di Daniele Donnarumma sulla mancina: sulla palla al centro, Ogunseye non ci arriva per un soffio!

Il migliore

Baldini. Una favola, la sua. Fino allo scorso gennaio giocava al Fano, nei bassifondi della Serie C girone B. Una parabola che sembra precipitare dopo la Coppa Italia Primavera vinta nel 2016 con l'Inter di mister Stefano Vecchi e le esperienze con la maglia di Pro Vercelli, Ascoli (entrambe in Serie B) e, appunto, Alma Juventus Fano in terza serie. A Cittadella, locus amoenus delle rinascite (grazie alle intuizioni del ds Marchetti), il suo rientro in cadetteria e la doppietta al Monza con una tripletta straordinaria. Il secondo gol, in particolare, è una gemma. Prima esperienza nei playoff per la Serie A e prima tripletta tra i professionisti. Da sogno.

Cittadella-Monza, Playoff Serie B 2020-2021: Enrico Baldini (Cittadella) esulta dopo il gol del momentaneo 1-0 (Imago) Credit Foto Imago

Il peggiore

Bettella. Due dormite colossali su Baldini. Marcature al burro e senso della posizione "zero". Gara da incubo per l'ex Pescara, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta.

Galliani ai tifosi: "Quando rischiavo la vita pensavo al Monza"

Serie B Playoff Serie B: squadre partecipanti, date e regolamento 10/05/2021 A 16:12