La formazione emiliana che da giorni combatte contro l’ emergenza coronavirus dovrà scendere normalmente in campo allo stadio Arechi di Salerno perchè lo prevede il regolamento. La squadra neo-promossa in Serie B conta 29 positivi al Covid-19, di cui 22 sono calciatori della prima squadra (solo 8 negativi) e per questo motivo la Reggiana sarà costretta a schierare tanti atleti della Primavera .

Il tecnico Massimiliano Alvini si sfoga così su Facebook. In queste ore inoltre circolano voci di una possibile sconfitta a tavolino per 3-0 per i granata che dovrebbero non partire alla volta di Salerno.