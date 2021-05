Da una giornata di festa al dramma assoluto. Durante i festeggiamenti per la promozione della Salernitana in Serie A un ragazzo di 28 anni ha perso la vita inseguito allo schianto contro un’auto in sosta mentre era a brodo del suo scooter. Come riporta Ottopagine.it, i soccorsi sarebbero stati rallentati dal traffico cittadino, intenso appunto anche per i festeggiamenti.





L’episodio è avvenuto verso le 21 sul Lungomare Trieste, a Salerno. La dinamica non è stata ancora chiarita dagli inquirenti. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Sul luogo dell'incidente la Polizia Municipal ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbero chiarire come è avvenuto l'accaduto.

