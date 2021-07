19 anni, più di 500 presenze e 10 Scudetti sudati in bianconero. A Parma l'inizio e (con tutta probabilità) la fine di una premiata carriera. Per Gianluigi Buffon è normale sentirsi con un piede in due scarpe. In Piemonte e in Emilia SuperGigi ha costruito una carriera, un forziere colmo di ricordi dorati e un futuro per la sua famiglia.

Su Allegri e la Juve

"La Juve ha tutte le carte in regola per tornare a conquistare lo scudetto. L'anno scorso abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana ma si è parlato spesso di delusione perché le aspettative erano altre. Ora proveranno a rivincere il campionato e nessuno meglio di Massimiliano Allegri sa cosa serve alla Juve per tornare in alto".

Sul successo della Nazionale

"Nessuna sorpresa per Chiellini e Bonucci, sono due punti di riferimento e a ogni nazionale serve esperienza, solidità e certezze da parte di alcuni giocatori. Verratti è un campione e Jorginho è di altissimo livello, ma per me le due sorprese sono state sicuramente Chiesa e Donnarumma".

Sulla nuova (vecchia) vita a Parma

"Alla mia età non c'è il dubbio di essere un portiere performante o meno, da quel punto di vista ho la certezza di fare bene per i prossimi quattro o cinque anni. Fisicamente sto bene e penso di aver acquisito un'esperienza importante, per questo sulle prestazioni non ho dubbi. Si possono avere se non si hanno le motivazioni giuste o non si fa quella scelta che dovrebbe scaldare cuore e anima. Ecco, a quel punto, a una certa età, si rischia di fare brutte figure. Ma non è quello che ho pensato io nel momento in cui ho scelto Parma, perché sono sicuro che è la piazza con le caratteristiche giuste per cercare di vincere anche questa ultima sfida".

